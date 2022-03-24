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***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

24.03.2022 09:34
***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İ


***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFFINF72223 ISIN kodlu 114.680.000 TL nominal tutarlı 104 gün vadeli finansman bonolarının satışı tamamlanmıştır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 07.02.2022

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 654.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 114.680.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 114.680.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 06.07.2022
Vade (Gün Sayısı) 104
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 18,75
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFFINF72223
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 10.03.2022
Satışa Başlanma Tarihi 24.03.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 24.03.2022
Vade Başlangıç Tarihi 24.03.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 114.680.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 06.07.2022
Kayıt Tarihi 05.07.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 06.07.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 114.680.000
Döviz Cinsi TRY





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012559


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BIST En Aktif Hisseler11:53
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ULUSE 70,45 13.152.686 % 9,99  
ENSRI 18,63 59.958.064 % 9,98  
GZNMI 41,80 45.884.430 % 9,02  
NIBAS 10,57 28.598.206 % 7,31  
SEYKM 6,84 20.400.143 % 6,71  
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11:53 Alış Satış %  
Dolar 14,8369 14,8402 % 0,08  
Euro 16,3385 16,3722 % 0,17  
Sterlin 19,4942 19,5920 % -0,24  
Frank 15,8211 15,9164 % -0,40  
Riyal 3,9431 3,9629 % -0,04  
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11:53 Alış Satış %  
Altın Ons 1.942 1.942 -1,68  
Altın Gr. 926 927 -1,36  
Cumhuriyet 6.123 6.215 52,00  
Tam 6.094 6.246 63,49  
Yarım 2.945 3.021 30,71  
Çeyrek 1.477 1.511 15,35  
Gümüş.Ons 25,05 25,09 -0,03  
Gümüş Gr. 11,96 11,98 -0,03  
B. Petrol 122 122 0,81  
Seans Raporu 11:53
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