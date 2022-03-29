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***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

29.03.2022 10:40
***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İ


***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFFINF72231 ISIN kodlu 52.540.000 TL nominal tutarlı 112 gün vadeli finansman bonolarının satışı tamamlanmıştır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 07.02.2022

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 654.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 52.540.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 52.540.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 19.07.2022
Vade (Gün Sayısı) 112
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 18,75
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFFINF72231
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 10.03.2022
Satışa Başlanma Tarihi 29.03.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 29.03.2022
Vade Başlangıç Tarihi 29.03.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 52.540.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 19.07.2022
Kayıt Tarihi 18.07.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 19.07.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 52.540.000
Döviz Cinsi TRY





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013620


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ULUSE 93,65 1.129.794 % 9,98  
KENT 234,00 1.173.276 % 9,86  
GEREL 4,59 17.508.163 % 9,81  
CASA 119,70 67.631 % 8,62  
KARSN 5,59 944.676.715 % 8,33  
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11:58 Alış Satış %  
Dolar 14,8329 14,8431 % 0,19  
Euro 16,3361 16,3488 % 0,43  
Sterlin 19,3183 19,4152 % -0,10  
Frank 15,7713 15,8663 % -0,09  
Riyal 3,9432 3,9629 % 0,18  
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11:58 Alış Satış %  
Altın Ons 1.914 1.914 -8,56  
Altın Gr. 913 913 -2,75  
Cumhuriyet 6.046 6.138 -68,00  
Tam 6.020 6.170 -67,60  
Yarım 2.910 2.985 -32,70  
Çeyrek 1.459 1.492 -16,35  
Gümüş.Ons 24,70 24,74 -0,16  
Gümüş Gr. 11,80 11,81 -0,04  
B. Petrol 111 111 1,45  
Seans Raporu 11:58
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