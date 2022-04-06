***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFFINF72249 ISIN kodlu 101.630.000 TL nominal tutarlı 110 gün vadeli finansman bonolarının satışı tamamlanmıştır.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 07.02.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 654.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 101.630.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 101.630.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 25.07.2022Vade (Gün Sayısı) 110Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 18,75Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFFINF72249Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 10.03.2022Satışa Başlanma Tarihi 06.04.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 06.04.2022Vade Başlangıç Tarihi 06.04.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 101.630.000Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 25.07.2022Kayıt Tarihi 22.07.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 25.07.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 101.630.000Döviz Cinsi TRYhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016230BIST