***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
06.04.2022 09:27
***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFFINF72249 ISIN kodlu 101.630.000 TL nominal tutarlı 110 gün vadeli finansman bonolarının satışı tamamlanmıştır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 07.02.2022
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 654.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 101.630.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 101.630.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 25.07.2022
Vade (Gün Sayısı) 110
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 18,75
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFFINF72249
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 10.03.2022
Satışa Başlanma Tarihi 06.04.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 06.04.2022
Vade Başlangıç Tarihi 06.04.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 101.630.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 25.07.2022
Kayıt Tarihi 22.07.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 25.07.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 101.630.000
Döviz Cinsi TRY
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016230
BIST