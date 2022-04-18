***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFFINF42218 ISIN nolu finansman bonosunun itfası gerçekleşmiştir.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu İtfaYönetim Kurulu Karar Tarihi 20.10.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 376.532.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 112.710.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 112.710.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 18.04.2022Vade (Gün Sayısı) 82Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 20,50Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFFINF42218Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 16.12.2021Satışa Başlanma Tarihi 26.01.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 26.01.2022Vade Başlangıç Tarihi 26.01.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 112.710.000Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 18.04.2022Kayıt Tarihi 15.04.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 18.04.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 112.710.000Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetDerecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?Fitch Ratings AA (tur) 25.02.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayırhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021433BIST