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***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

10.05.2022 11:16
***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İ


***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFFINF52217 ISIN nolu finansman bonosunun itfası gerçekleşmiştir.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu İtfa

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 20.10.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 376.532.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 53.472.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 53.472.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
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imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler12:33
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PKENT 229,40 64.584.789 % 9,97  
IMASM 24,12 15.860.998 % 9,94  
EMNIS 27,22 528.993 % 9,94  
LIDFA 7,66 23.501.790 % 9,90  
DENGE 2,03 25.297.778 % 9,73  
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12:33 Alış Satış %  
Dolar 15,2334 15,2431 % 1,05  
Euro 16,0983 16,1197 % 1,12  
Sterlin 18,7318 18,8258 % 1,02  
Frank 15,2634 15,3554 % 0,96  
Riyal 4,0516 4,0719 % 1,05  
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12:33 Alış Satış %  
Altın Ons 1.861 1.862 7,53  
Altın Gr. 912 912 12,81  
Cumhuriyet 6.172 6.266 50,00  
Tam 6.137 6.293 41,20  
Yarım 2.966 3.044 19,93  
Çeyrek 1.488 1.522 9,96  
Gümüş.Ons 21,88 21,91 0,09  
Gümüş Gr. 10,71 10,73 0,16  
B. Petrol 105 105 -0,92  
Seans Raporu 12:33
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