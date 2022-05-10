***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
10.05.2022 11:16
***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFFINF52217 ISIN nolu finansman bonosunun itfası gerçekleşmiştir.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu İtfa
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 20.10.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 376.532.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 53.472.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 53.472.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü
12:332.492
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 26,09
|Açılış
|: 2.478
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
|
2.495
En Düşük
2.478
12:3315,2431
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 0,1581
|Açılış
|: 15,2880
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1350
|
15,2496
En Düşük
15,0772
12:3316,1197
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 0,1786
|Açılış
|: 16,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
16,1548
En Düşük
15,9282
12:33912,33
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 13,06
|Açılış
|: 912,33
|
|Önceki Kapanış
|: 899,27
|
913,63
En Düşük
898,85
BIST En Aktif Hisseler12:33
|PKENT
|229,40
|64.584.789
|% 9,97
|
|IMASM
|24,12
|15.860.998
|% 9,94
|
|EMNIS
|27,22
|528.993
|% 9,94
|
|LIDFA
|7,66
|23.501.790
|% 9,90
|
|DENGE
|2,03
|25.297.778
|% 9,73
|
|GMTAS
|2,97
|12.335.181
|% -10,00
|
|SELVA
|15,82
|8.500.528
|% -9,96
|
|GEDZA
|25,04
|43.020.461
|% -8,68
|
|KARSN
|5,12
|470.699.947
|% -6,23
|
|AKSGY
|2,18
|17.264.349
|% -5,63
|
|SISE
|19,67
|1.485.145.858
|% 2,13
|
|KRDMD
|16,52
|1.274.591.395
|% 1,16
|
|THYAO
|42,78
|1.191.354.697
|% 1,13
|
|EREGL
|34,26
|1.064.278.632
|% 2,21
|
|EKGYO
|2,81
|823.099.306
|% 4,85
|
|EKGYO
|2,81
|823.099.306
|% 4,85
|
|YKBNK
|4,88
|540.662.506
|% 0,41
|
|KARSN
|5,12
|470.699.947
|% -6,23
|
|DOHOL
|3,76
|302.870.112
|% 1,90
|
|KRDMD
|16,52
|1.274.591.395
|% 1,16
|
|12:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,2334
|15,2431
|% 1,05
|
|Euro
|16,0983
|16,1197
|% 1,12
|
|Sterlin
|18,7318
|18,8258
|% 1,02
|
|Frank
|15,2634
|15,3554
|% 0,96
|
|Riyal
|4,0516
|4,0719
|% 1,05
|
|12:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.862
|7,53
|
|Altın Gr.
|912
|912
|12,81
|
|Cumhuriyet
|6.172
|6.266
|50,00
|
|Tam
|6.137
|6.293
|41,20
|
|Yarım
|2.966
|3.044
|19,93
|
|Çeyrek
|1.488
|1.522
|9,96
|
|Gümüş.Ons
|21,88
|21,91
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|10,71
|10,73
|0,16
|
|B. Petrol
|105
|105
|-0,92
|