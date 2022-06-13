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***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

13.06.2022 14:49
***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İ


***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFFINF62216 ISIN nolu finansman bonosunun itfası gerçekleşmiştir.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu İtfa

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 07.02.2022

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 654.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 41.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 41.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 13.06.2022
Vade (Gün Sayısı) 90
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 18,20
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFFINF62216
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 10.03.2022
Satışa Başlanma Tarihi 15.03.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 15.03.2022
Vade Başlangıç Tarihi 15.03.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 41.000.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 13.06.2022
Kayıt Tarihi 10.06.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 13.06.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 41.000.000
Döviz Cinsi TRY
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch AA(tur) 25.02.2022 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036929


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EUREN 23,76 383.992.961 % 10,00  
ORCAY 18,15 71.555.081 % 10,00  
DOBUR 48,92 13.240.426 % 9,98  
FONET 14,35 155.564.388 % 9,96  
UFUK 55,45 2.605.446 % 9,91  
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17:37 Alış Satış %  
Altın Ons 1.826 1.827 -45,29  
Altın Gr. 1.014 1.014 -16,22  
Cumhuriyet 6.748 6.850 -57,00  
Tam 6.709 6.821 -119,00  
Yarım 3.294 3.336 -59,00  
Çeyrek 1.650 1.668 -29,00  
Gümüş.Ons 20,98 21,02 -0,91  
Gümüş Gr. 11,69 11,70 -0,35  
B. Petrol 121 121 -1,31  
Seans Raporu 17:37
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