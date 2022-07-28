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***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

28.07.2022 09:56
***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İ


***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFFINFK2216 ISIN kodlu 138.500.000 TL nominal tutarlı 96 gün vadeli finansman bonolarının satışı tamamlanmıştır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 16.05.2022

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 450.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 138.500.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 138.500.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 01.11.2022
Vade (Gün Sayısı) 96
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 26,50
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFFINFK2216
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 22.07.2022
Satışa Başlanma Tarihi 28.07.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 28.07.2022
Vade Başlangıç Tarihi 28.07.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 138.500.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 01.11.2022
Kayıt Tarihi 31.10.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 01.11.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 138.500.000
Döviz Cinsi TRY

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings AA (tur) 25.02.2022 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048426


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YESIL 1,46 2.863.860 % 0,00  
ULKER 14,74 43.119.913 % 0,00  
VKFYO 5,16 3.167.550 % 0,00  
VKGYO 2,21 33.400.531 % 0,00  
METRO 0,98 6.834.899 % 0,00  
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18:10 Alış Satış %  
Dolar 17,9031 17,9136 % 0,19  
Euro 18,3426 18,3815 % 0,59  
Sterlin 21,7297 21,8387 % 0,27  
Frank 18,6028 18,7148 % 0,23  
Riyal 4,7537 4,7776 % 0,15  
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18:10 Alış Satış %  
Altın Ons 1.740 1.741 6,72  
Altın Gr. 1.002 1.002 4,92  
Cumhuriyet 6.633 6.733 7,00  
Tam 6.728 6.809 18,00  
Yarım 3.278 3.329 9,00  
Çeyrek 1.644 1.664 5,00  
Gümüş.Ons 19,27 19,30 0,20  
Gümüş Gr. 11,10 11,12 0,13  
B. Petrol 103 103 1,27  
Seans Raporu 18:10
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