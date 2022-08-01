***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
01.08.2022 16:33
***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFFINFK2224 ISIN kodlu 104.500.000 TL nominal tutarlı 99 gün vadeli finansman bonolarının satışı tamamlanmıştır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 16.05.2022
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 450.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 104.500.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 104.500.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 08.11.2022
Vade (Gün Sayısı) 99
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 26
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFFINFK2224
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 22.07.2022
Satışa Başlanma Tarihi 01.08.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 01.08.2022
Vade Başlangıç Tarihi 01.08.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 104.500.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 08.11.2022
Kayıt Tarihi 07.11.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 08.11.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 104.500.000
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings AA (tur) 25.02.2022 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050328
BIST