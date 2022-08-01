***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFFINFK2224 ISIN kodlu 104.500.000 TL nominal tutarlı 99 gün vadeli finansman bonolarının satışı tamamlanmıştır.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Satışın TamamlanmasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 16.05.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 450.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 104.500.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 104.500.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 08.11.2022Vade (Gün Sayısı) 99Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 26Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFFINFK2224Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 22.07.2022Satışa Başlanma Tarihi 01.08.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 01.08.2022Vade Başlangıç Tarihi 01.08.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 104.500.000Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 08.11.2022Kayıt Tarihi 07.11.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 08.11.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 104.500.000Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?Fitch Ratings AA (tur) 25.02.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayırhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050328BIST