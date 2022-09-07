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***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

07.09.2022 09:34
***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İ


***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFFINF92221 ISIN nolu finansman bonosunun itfası gerçekleşmiştir.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu İtfa
Düzeltme Nedeni Faiz Oranı - Dönemsel (%) güncelleme

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
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BIST USD EURO ALTIN
18:103.391
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Önceki Kapanış :  3.391  
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BIST En Aktif Hisseler18:10
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PRDGS 3,17 19.443.893 % 0,00  
OBASE 15,15 49.606.972 % 0,00  
KRPLS 6,21 51.168.292 % 0,00  
LIDER 25,04 58.492.924 % 0,00  
SEGYO 1,37 45.689.344 % 0,00  
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18:10 Alış Satış %  
Dolar 18,2262 18,2427 % 0,05  
Euro 18,0710 18,0814 % 0,17  
Sterlin 20,8629 20,9675 % -0,34  
Frank 18,4362 18,5472 % -0,02  
Riyal 4,8379 4,8621 % 0,06  
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18:10 Alış Satış %  
Altın Ons 1.697 1.697 -4,99  
Altın Gr. 995 995 -2,01  
Cumhuriyet 6.740 6.842 9,00  
Tam 6.741 6.834 -6,00  
Yarım 3.284 3.336 -3,00  
Çeyrek 1.647 1.670 -2,00  
Gümüş.Ons 18,02 18,04 0,01  
Gümüş Gr. 10,57 10,58 0,01  
B. Petrol 91,60 91,60 -1,23  
Seans Raporu 18:10
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