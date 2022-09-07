***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
07.09.2022 09:34
***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFFINF92221 ISIN nolu finansman bonosunun itfası gerçekleşmiştir.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu İtfa
Düzeltme Nedeni Faiz Oranı - Dönemsel (%) güncelleme
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
18:103.391
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 3.391
|
0
En Düşük
0
18:1018,2369
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0025
|Açılış
|: 18,2980
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2580
|
18,2567
En Düşük
18,2124
18:1018,0850
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0337
|Açılış
|: 18,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1050
|
18,0897
En Düşük
18,0019
18:10995,01
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -2,37
|Açılış
|: 995,01
|
|Önceki Kapanış
|: 997,38
|
999,08
En Düşük
991,11
BIST En Aktif Hisseler18:10
|PRDGS
|3,17
|19.443.893
|% 0,00
|
|OBASE
|15,15
|49.606.972
|% 0,00
|
|KRPLS
|6,21
|51.168.292
|% 0,00
|
|LIDER
|25,04
|58.492.924
|% 0,00
|
|SEGYO
|1,37
|45.689.344
|% 0,00
|
|PRDGS
|3,17
|19.443.893
|% 0,00
|
|OBASE
|15,15
|49.606.972
|% 0,00
|
|KRPLS
|6,21
|51.168.292
|% 0,00
|
|LIDER
|25,04
|58.492.924
|% 0,00
|
|SEGYO
|1,37
|45.689.344
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,28
|17.808.934.738
|% 0,00
|
|EREGL
|31,78
|9.727.045.113
|% 0,00
|
|GARAN
|25,88
|8.088.767.336
|% 0,00
|
|AKBNK
|15,57
|7.677.326.227
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,51
|7.582.959.683
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,28
|17.808.934.738
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,51
|7.582.959.683
|% 0,00
|
|ISCTR
|10,53
|6.294.532.865
|% 0,00
|
|AKBNK
|15,57
|7.677.326.227
|% 0,00
|
|KRDMD
|13,69
|5.513.919.369
|% 0,00
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2262
|18,2427
|% 0,05
|
|Euro
|18,0710
|18,0814
|% 0,17
|
|Sterlin
|20,8629
|20,9675
|% -0,34
|
|Frank
|18,4362
|18,5472
|% -0,02
|
|Riyal
|4,8379
|4,8621
|% 0,06
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.697
|1.697
|-4,99
|
|Altın Gr.
|995
|995
|-2,01
|
|Cumhuriyet
|6.740
|6.842
|9,00
|
|Tam
|6.741
|6.834
|-6,00
|
|Yarım
|3.284
|3.336
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.647
|1.670
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|18,02
|18,04
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|10,57
|10,58
|0,01
|
|B. Petrol
|91,60
|91,60
|-1,23
|
Seans Raporu
18:10
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17:59AYGAZ
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17:53TKNSA
Yüzde 6.76 oranında artışla 11.84 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 286, 544 adet işlem