***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFFINF92221 ISIN nolu finansman bonosunun itfası gerçekleşmiştir.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu İtfaDüzeltme Nedeni Faiz Oranı - Dönemsel (%) güncellemeYönetim Kurulu Karar Tarihi 07.02.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 654.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 10.03.2022İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 154.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 154.000.000Merkezi Saklamacı Kuruluş MKKİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 06.09.2022Vade (Gün Sayısı) 119Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Dönemsel (%) 5,95Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 18,25Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 19,40Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFFINF92221Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 10.03.2022Ödeme Türü TL ÖdemeliSatışa Başlanma Tarihi 10.05.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 10.05.2022Borsada İşlem Görme Durumu HayırVade Başlangıç Tarihi 10.05.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 154.000.000İhraç Fiyatı 0,94384Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 06.09.2022Kayıt Tarihi 05.09.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 06.09.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 154.000.000Döviz Cinsi TRYÖdeme Gerçekleştirildi mi? EvetDerecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?Fitch Ratings AA (tur) 25.02.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayırhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060836BIST