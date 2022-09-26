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***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

26.09.2022 09:41
***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İ


***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFFINF12328 ISIN kodlu 71.100.000 TL nominal tutarlı 99 gün vadeli finansman bonolarının satışı tamamlanmıştır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 04.08.2022

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 913.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 15.09.2022

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 71.100.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 71.100.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 03.01.2023
Vade (Gün Sayısı) 99
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 5,42
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 20
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 21,50
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFFINF12328
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 15.09.2022
Ödeme Türü TL Ödemeli
Satışa Başlanma Tarihi 26.09.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 26.09.2022
Borsada İşlem Görme Durumu Hayır
Vade Başlangıç Tarihi 26.09.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 71.100.000
İhraç Fiyatı 0,94854
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 03.01.2023
Kayıt Tarihi 02.01.2023 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 03.01.2023
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 71.100.000
Döviz Cinsi TRY

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings AA (tur) 26.07.2022 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065072


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MMCAS 4,52 755.586 % 9,98  
KMPUR 58,00 91.894.850 % 9,95  
KONTR 57,70 227.588.189 % 9,18  
BAGFS 26,28 98.749.280 % 9,14  
DITAS 28,14 10.927.045 % 7,57  
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11:18 Alış Satış %  
Dolar 18,4736 18,4787 % 0,02  
Euro 17,8149 17,8357 % 0,57  
Sterlin 19,8903 19,9901 % 1,15  
Frank 18,5822 18,6942 % 0,41  
Riyal 4,8972 4,9218 % 0,09  
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11:18 Alış Satış %  
Altın Ons 1.635 1.635 12,44  
Altın Gr. 973 973 10,14  
Cumhuriyet 6.609 6.709 -26,00  
Tam 6.612 6.698 19,00  
Yarım 3.217 3.275 7,00  
Çeyrek 1.613 1.635 6,00  
Gümüş.Ons 18,60 18,63 0,26  
Gümüş Gr. 11,09 11,11 0,20  
B. Petrol 83,84 83,84 0,98  
Seans Raporu 11:18
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