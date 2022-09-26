***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFFINF12328 ISIN kodlu 71.100.000 TL nominal tutarlı 99 gün vadeli finansman bonolarının satışı tamamlanmıştır.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Satışın TamamlanmasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 04.08.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 913.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 15.09.2022İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 71.100.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 71.100.000Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 03.01.2023Vade (Gün Sayısı) 99Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Dönemsel (%) 5,42Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 20Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 21,50Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFFINF12328Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 15.09.2022Ödeme Türü TL ÖdemeliSatışa Başlanma Tarihi 26.09.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 26.09.2022Borsada İşlem Görme Durumu HayırVade Başlangıç Tarihi 26.09.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 71.100.000İhraç Fiyatı 0,94854Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 03.01.2023Kayıt Tarihi 02.01.2023 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 03.01.2023Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 71.100.000Döviz Cinsi TRYDerecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?Fitch Ratings AA (tur) 26.07.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayırhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065072BIST