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***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

28.09.2022 09:35
***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İ


***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFFINF12336 ISIN kodlu 196.000.000 TL nominal tutarlı 99 gün vadeli finansman bonolarının satışı tamamlanmıştır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 04.08.2022

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 913.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 15.09.2022

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 196.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 196.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 05.01.2023
Vade (Gün Sayısı) 99
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 5,70
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 21,00
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 22,66
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFFINF12336
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 15.09.2022
Ödeme Türü TL Ödemeli
Satışa Başlanma Tarihi 28.09.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 28.09.2022
Borsada İşlem Görme Durumu Hayır
Vade Başlangıç Tarihi 28.09.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 196.000.000
İhraç Fiyatı 0,94611
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 05.01.2023
Kayıt Tarihi 04.01.2023 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 05.01.2023
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 196.000.000
Döviz Cinsi TRY

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings AA (tur) 26.07.2022 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065557


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BIST En Aktif Hisseler10:36
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
UFUK 55,55 1.159.253 % 10,00  
ARZUM 19,23 10.396.194 % 6,48  
EKIZ 12,72 270.211 % 6,44  
MERKO 6,34 29.736.201 % 6,20  
DOKTA 34,50 12.843.981 % 5,18  
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10:36 Alış Satış %  
Dolar 18,5446 18,5491 % 0,17  
Euro 17,9212 17,9522 % -0,38  
Sterlin 19,9556 20,0557 % -0,65  
Frank 18,7704 18,8835 % -0,57  
Riyal 4,9126 4,9372 % 0,31  
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10:36 Alış Satış %  
Altın Ons 1.642 1.642 -17,72  
Altın Gr. 979 979 -8,56  
Cumhuriyet 6.632 6.732 60,00  
Tam 6.626 6.714 -67,00  
Yarım 3.224 3.282 -33,00  
Çeyrek 1.617 1.641 -16,00  
Gümüş.Ons 18,53 18,55 -0,36  
Gümüş Gr. 11,07 11,09 -0,16  
B. Petrol 86,58 86,58 -1,47  
Seans Raporu 10:36
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