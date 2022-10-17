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***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

17.10.2022 11:07
***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İ


***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFFINF12369 ISIN kodlu 140.000.000 TL nominal tutarlı 99 gün vadeli finansman bonolarının satışı tamamlanmıştır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 04.08.2022

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 913.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 15.09.2022

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar ı - Yıllık Basit (%) 21,00
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 22,66
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFFINF12369
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 15.09.2022
Ödeme Türü TL Ödemeli
Satışa Başlanma Tarihi 17.10.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 17.10.2022
Borsada İşlem Görme Durumu Hayır
Vade Başlangıç Tarihi 17.10.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 140.000.000
İhraç Fiyatı 0,94611
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 24.01.2023
Kayıt Tarihi 23.01.2023 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 24.01.2023
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 140.000.000
Döviz Cinsi TRY

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings AA (tur) 26.07.2022 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072437


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AZTEK 20,46 202.985.954 % 10,00  
PENTA 484,00 7.450.212 % 10,00  
AKBNK 14,85 1.510.767.017 % 10,00  
ERCB 52,60 87.169.153 % 10,00  
MZHLD 92,45 83.403.098 % 9,99  
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17:59 Alış Satış %  
Dolar 18,5589 18,5628 % -0,09  
Euro 18,2755 18,3086 % 0,09  
Sterlin 21,0128 21,1182 % -0,22  
Frank 18,5848 18,6968 % -0,04  
Riyal 4,9252 4,9499 % -0,10  
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17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.653 1.653 2,56  
Altın Gr. 986 986 -0,84  
Cumhuriyet 6.680 6.781 64,00  
Tam 6.644 6.730 1,00  
Yarım 3.237 3.290 1,00  
Çeyrek 1.622 1.645 0,00  
Gümüş.Ons 18,75 18,78 0,11  
Gümüş Gr. 11,15 11,17 0,00  
B. Petrol 91,89 91,89 0,27  
Seans Raporu 17:59
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