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***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

01.11.2022 09:55
***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İ


***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFFINFK2216 ISIN nolu finansman bonosunun itfası gerçekleşmiştir.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu İtfa
Düzeltme Nedeni

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 16.05.2022

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 450.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 16.06.2022

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 138.500.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 138.500.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 01.11.2022
Vade (Gün Sayısı) 96
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Vadeye İsabet Eden (%) 6,97
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 26,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 29,20
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFFINFK2216
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 22.07.2022
Ödeme Türü TL Ödemeli
Satışa Başlanma Tarihi 28.07.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 28.07.2022
Borsada İşlem Görme Durumu Hayır
Vade Başlangıç Tarihi 28.07.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 138.500.000
İhraç Fiyatı 0,93484
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 01.11.2022
Kayıt Tarihi 31.10.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 01.11.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 138.500.000
Döviz Cinsi TRY
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings AA (tur) 25.02.2022 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075784


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
VAKKO 37,26 12.475.170 % 9,98  
MNDTR 25,12 118.289.365 % 9,98  
AFYON 6,98 126.719.872 % 9,92  
AKCNS 53,20 30.765.785 % 9,92  
KRONT 80,25 25.805.988 % 8,45  
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11:26 Alış Satış %  
Dolar 18,6171 18,6225 % 0,20  
Euro 18,4398 18,4541 % 0,52  
Sterlin 21,3687 21,4759 % 0,39  
Frank 18,5750 18,6869 % 0,30  
Riyal 4,9395 4,9643 % 0,13  
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11:26 Alış Satış %  
Altın Ons 1.655 1.655 6,90  
Altın Gr. 989 990 4,45  
Cumhuriyet 6.589 6.689 18,00  
Tam 6.651 6.705 10,00  
Yarım 3.241 3.278 5,00  
Çeyrek 1.625 1.638 3,00  
Gümüş.Ons 19,71 19,74 0,10  
Gümüş Gr. 11,78 11,80 0,05  
B. Petrol 95,42 95,42 0,77  
Seans Raporu 11:26
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