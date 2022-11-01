***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFFINFK2216 ISIN nolu finansman bonosunun itfası gerçekleşmiştir.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu İtfaDüzeltme NedeniYönetim Kurulu Karar Tarihi 16.05.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 450.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 16.06.2022İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 138.500.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 138.500.000Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 01.11.2022Vade (Gün Sayısı) 96Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Vadeye İsabet Eden (%) 6,97Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 26,50Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 29,20Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFFINFK2216Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 22.07.2022Ödeme Türü TL ÖdemeliSatışa Başlanma Tarihi 28.07.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 28.07.2022Borsada İşlem Görme Durumu HayırVade Başlangıç Tarihi 28.07.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 138.500.000İhraç Fiyatı 0,93484Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 01.11.2022Kayıt Tarihi 31.10.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 01.11.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 138.500.000Döviz Cinsi TRYÖdeme Gerçekleştirildi mi? EvetDerecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?Fitch Ratings AA (tur) 25.02.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayırhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075784BIST