***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
17.01.2023 11:53
recelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings AA (tur) 26.07.2022 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102769
BIST
14:365.248
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 40,73
|Açılış
|: 5.223
|
|Önceki Kapanış
|: 5.208
|
5.294
En Düşük
5.194
14:3618,7985
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0133
|Açılış
|: 19,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0250
|
18,8070
En Düşük
18,6671
14:3620,3412
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0084
|Açılış
|: 20,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5700
|
20,3724
En Düşük
20,2241
14:361.151,91
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -6,36
|Açılış
|: 1.151,91
|
|Önceki Kapanış
|: 1.158,27
|
1.160,10
En Düşük
1.150,47
BIST En Aktif Hisseler14:36
|PCILT
|32,78
|37.929.111
|% 10,00
|
|BEYAZ
|20,46
|31.469.599
|% 10,00
|
|ARMDA
|337,70
|19.808.194
|% 10,00
|
|FLAP
|13,22
|111.442.936
|% 9,98
|
|VKING
|35,92
|395.874
|% 9,98
|
|UMPAS
|4,81
|2.300.110
|% -9,93
|
|UZERB
|170,50
|833.473
|% -9,31
|
|POLTK
|1.528,20
|63.977.258
|% -6,82
|
|MSGYO
|7,00
|39.234.559
|% -5,79
|
|DIRIT
|6,66
|303.181
|% -4,86
|
|EREGL
|40,94
|7.515.247.844
|% -0,20
|
|KRDMD
|20,12
|7.334.800.545
|% 6,29
|
|THYAO
|144,50
|6.400.272.806
|% 0,07
|
|TUPRS
|558,70
|3.935.412.319
|% 3,41
|
|ASELS
|57,80
|2.816.931.719
|% -0,26
|
|KRDMD
|20,12
|7.334.800.545
|% 6,29
|
|EKGYO
|8,38
|2.542.754.647
|% 2,44
|
|EREGL
|40,94
|7.515.247.844
|% -0,20
|
|YKBNK
|9,66
|1.607.688.621
|% -0,72
|
|PETKM
|18,29
|2.429.789.427
|% -0,05
|
|14:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7899
|18,7985
|% 0,07
|
|Euro
|20,3356
|20,3412
|% 0,04
|
|Sterlin
|22,9096
|23,0245
|% 0,30
|
|Frank
|20,3134
|20,4358
|% 0,58
|
|Riyal
|4,9880
|5,0130
|% 0,01
|
|14:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.908
|1.908
|-8,54
|
|Altın Gr.
|1.152
|1.152
|-6,29
|
|Cumhuriyet
|7.755
|7.905
|-9,00
|
|Tam
|7.825
|7.879
|-21,00
|
|Yarım
|3.813
|3.855
|-11,00
|
|Çeyrek
|1.912
|1.928
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,97
|24,01
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|14,44
|14,47
|-0,24
|
|B. Petrol
|85,22
|85,22
|0,76
|
Seans Raporu
14:36
daha fazla
-
14:51AKCNS
Yüzde 5.81 oranında artışla 56.45 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 216, 210 adet işlem
-
14:50PENTA
Yüzde 7.31 oranında artışla 46.12 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 082, 305 adet işlem
-
14:49SEKFK
Yüzde 5.14 oranında artışla 11.24 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 678, 753 adet işlem
-
14:48VKING
Yüzde 9.98 oranında artışla 35.92 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 021 adet işlem
-
14:47XU100
Endeks 5, 242 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 66 üstünde . İşlem hacmi 73, 315.00 milyon TL de