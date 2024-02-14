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***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi

14.02.2024 11:42
***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi


***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi )

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Türkçe
Sermaye Artırımı/Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
12/02/2024
Mevcut Sermaye (TL)
65000000
Artırım/Azaltım Sonrası Sermaye (TL)
1065000000
Bedelli Artırım Tutarı (TL)
1000000000
Rüçhan Hakkı Kullandırılan Tutar (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kısıtlanan Tutar (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kullanımına İlişkin Kısıtlama (Varsa)
-
Bedelli Artırım Oranı (%)
% 100
Bedelsiz Artırım Tutarı (TL)
0
Bedelsiz Artırım Oranı (%)
% 0
Sermaye Azaltım Tutarı (TL)
0
Sermaye Azaltım Oranı (%)
% 0
Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi

Rüçhan Hakkı Kullanım Bitiş Tarihi

Sermaye Azaltım Tarihi

Sermaye Tescil Tarihi

Açıklamalar

Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249453


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ISYAT 13,97 125.911.270 % 10,00  
KSTUR 2.434,00 7.681.704 % 9,99  
BANVT 136,50 61.883.749 % 9,99  
TDGYO 10,91 16.326.117 % 9,98  
BNTAS 12,81 121.497.042 % 9,96  
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13:51 Alış Satış %  
Dolar 30,7399 30,7459 % 0,13  
Euro 32,9225 32,9308 % 0,07  
Sterlin 38,4262 38,6189 % -0,30  
Frank 34,4955 34,7033 % 0,09  
Riyal 8,1771 8,2181 % 0,12  
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13:51 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,04 22,08 % 0,66  
Platin 884,09 885,65 % 0,66  
Paladyum 873,67 877,13 % 0,66  
Brent Pet. 82,93 82,93 % 0,66  
Altın Ons 1.992,87 1.993,11 % 0,66  
Seans Raporu 13:51
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