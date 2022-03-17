Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

17.03.2022 17:15
***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
Bülent Yurdalan Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finansbank A.Ş. İç Sistemler Başkanı Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil
Sinan Şahinbaş Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Finansbank A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı.Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı. Finans Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Bağımsız Üye Değil Kredi Komitesi Üyesi
Adnan Menderes Yayla Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finansbank A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı. Finans Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı. Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi. CignaFinans Emeklilik ve Hayat A.Ş.Yönetim Kurulu Üyesi. PSA Finansman A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bağımsız Üye Değil Finansal Raporlamadan sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi
OKAY YILDIRIM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Grup Tüzel Dıjıtal Bankacılık Başkanı / QNB eFınans Genel Müdür ve Yönetım Kurulu Üyesı Bağımsız Üye Değil
Nergis Ayvaz Bumedian Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Genel Müdür ve Yönetım Kurulu Üyesı Bağımsız Üye Değil Kredi Komitesi Üyesi
ENGİN TURHAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Tıcarı Bankacılık ve Proje Fınansmanı Genel Müdür Yardımcısı Bağımsız Üye Değil
OSMAN REHA YOLALAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 16.03.2022 Bağımsız Üye




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011141


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:112.134
Değişim :  2,18% |  45,54
Açılış :  2.104  
Önceki Kapanış :  2.089  
En Yüksek
2.136 En Düşük
2.104
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:11
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AVGYO 3,19 41.625.232 % 10,00  
GZNMI 27,74 100.193.383 % 9,99  
YEOTK 62,75 8.568.199 % 9,99  
GARFA 13,02 4.734.179 % 9,97  
CMBTN 206,30 14.414.185 % 9,97  
daha fazla
17:11 Alış Satış %  
Dolar 14,7052 14,7150 % 0,68  
Euro 16,3001 16,3437 % 1,20  
Sterlin 19,2320 19,3285 % 0,45  
Frank 15,6117 15,7057 % 0,98  
Riyal 3,9096 3,9293 % 0,74  
daha fazla
17:11 Alış Satış %  
Altın Ons 1.945 1.945 17,35  
Altın Gr. 921 921 16,73  
Cumhuriyet 6.098 6.190 88,00  
Tam 6.076 6.229 94,91  
Yarım 2.936 3.013 45,91  
Çeyrek 1.473 1.507 22,95  
Gümüş.Ons 25,39 25,42 0,31  
Gümüş Gr. 12,02 12,03 0,24  
B. Petrol 106 106 7,50  
Seans Raporu 17:11
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru