***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
17.03.2022 17:15
***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
Bülent Yurdalan Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finansbank A.Ş. İç Sistemler Başkanı Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil
Sinan Şahinbaş Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Finansbank A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı.Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı. Finans Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Bağımsız Üye Değil Kredi Komitesi Üyesi
Adnan Menderes Yayla Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finansbank A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı. Finans Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı. Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi. CignaFinans Emeklilik ve Hayat A.Ş.Yönetim Kurulu Üyesi. PSA Finansman A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bağımsız Üye Değil Finansal Raporlamadan sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi
OKAY YILDIRIM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Grup Tüzel Dıjıtal Bankacılık Başkanı / QNB eFınans Genel Müdür ve Yönetım Kurulu Üyesı Bağımsız Üye Değil
Nergis Ayvaz Bumedian Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Genel Müdür ve Yönetım Kurulu Üyesı Bağımsız Üye Değil Kredi Komitesi Üyesi
ENGİN TURHAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Tıcarı Bankacılık ve Proje Fınansmanı Genel Müdür Yardımcısı Bağımsız Üye Değil
OSMAN REHA YOLALAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 16.03.2022 Bağımsız Üye
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011141
BIST
17:112.134
En Yüksek
|Değişim
|: 2,18%
|| 45,54
|Açılış
|: 2.104
|
|Önceki Kapanış
|: 2.089
|
2.136
En Düşük
2.104
17:1114,7150
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0995
|Açılış
|: 14,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7000
|
14,8032
En Düşük
14,5578
17:1116,3437
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 0,1932
|Açılış
|: 16,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1600
|
16,3962
En Düşük
16,0709
17:11918,68
En Yüksek
|Değişim
|: 1,55%
|| 13,99
|Açılış
|: 918,68
|
|Önceki Kapanış
|: 904,69
|
926,16
En Düşük
900,99
BIST En Aktif Hisseler17:11
|AVGYO
|3,19
|41.625.232
|% 10,00
|
|GZNMI
|27,74
|100.193.383
|% 9,99
|
|YEOTK
|62,75
|8.568.199
|% 9,99
|
|GARFA
|13,02
|4.734.179
|% 9,97
|
|CMBTN
|206,30
|14.414.185
|% 9,97
|
|PKENT
|393,30
|105.272.143
|% -9,98
|
|ORCAY
|20,80
|48.695.021
|% -9,96
|
|ROYAL
|3,27
|71.838
|% -3,82
|
|DIRIT
|3,33
|46.826
|% -3,76
|
|ULUFA
|2,85
|23.202.021
|% -3,72
|
|KRDMD
|14,73
|2.881.994.569
|% 2,36
|
|EREGL
|35,56
|2.743.938.186
|% 3,73
|
|GARAN
|11,90
|2.442.545.648
|% 0,34
|
|THYAO
|27,88
|2.137.639.343
|% 0,65
|
|FROTO
|305,90
|1.605.816.640
|% 6,77
|
|DOHOL
|3,42
|895.112.972
|% 4,27
|
|GARAN
|11,90
|2.442.545.648
|% 0,34
|
|KRDMD
|14,73
|2.881.994.569
|% 2,36
|
|YKBNK
|3,89
|732.605.521
|% 2,37
|
|EKGYO
|2,27
|308.031.952
|% 1,79
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7052
|14,7150
|% 0,68
|
|Euro
|16,3001
|16,3437
|% 1,20
|
|Sterlin
|19,2320
|19,3285
|% 0,45
|
|Frank
|15,6117
|15,7057
|% 0,98
|
|Riyal
|3,9096
|3,9293
|% 0,74
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.945
|1.945
|17,35
|
|Altın Gr.
|921
|921
|16,73
|
|Cumhuriyet
|6.098
|6.190
|88,00
|
|Tam
|6.076
|6.229
|94,91
|
|Yarım
|2.936
|3.013
|45,91
|
|Çeyrek
|1.473
|1.507
|22,95
|
|Gümüş.Ons
|25,39
|25,42
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|12,02
|12,03
|0,24
|
|B. Petrol
|106
|106
|7,50
|
Seans Raporu
17:11
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17:26XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 60, 9 artarak (% 2.60 ) 2, 401
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17:26
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, PENTA, ARTI
-
17:26XU100
Endeks 2, 135 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 19 üstünde . İşlem hacmi 28, 487.00 milyon TL de
-
17:26GZNMI
Yüzde 9.99 oranında artışla 27.74 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 715, 261 adet işlem
-
17:25AYEN
Yüzde 8.84 oranında artışla 11.94 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 708, 846 adet işlem