***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviBülent Yurdalan Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finansbank A.Ş. İç Sistemler Başkanı Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye DeğilSinan Şahinbaş Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Finansbank A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı.Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı. Finans Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Bağımsız Üye Değil Kredi Komitesi ÜyesiAdnan Menderes Yayla Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finansbank A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı. Finans Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı. Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi. CignaFinans Emeklilik ve Hayat A.Ş.Yönetim Kurulu Üyesi. PSA Finansman A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bağımsız Üye Değil Finansal Raporlamadan sorumlu Yönetim Kurulu ÜyesiOKAY YILDIRIM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Grup Tüzel Dıjıtal Bankacılık Başkanı / QNB eFınans Genel Müdür ve Yönetım Kurulu Üyesı Bağımsız Üye DeğilNergis Ayvaz Bumedian Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Genel Müdür ve Yönetım Kurulu Üyesı Bağımsız Üye Değil Kredi Komitesi ÜyesiENGİN TURHAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Tıcarı Bankacılık ve Proje Fınansmanı Genel Müdür Yardımcısı Bağımsız Üye DeğilOSMAN REHA YOLALAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 16.03.2022 Bağımsız Üyehttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011141BIST