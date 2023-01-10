***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
10.01.2023 12:09
***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
Bülent Yurdalan Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finansbank A.Ş. İç Sistemler Başkanı Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil
Adnan Menderes Yayla Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finansbank A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı. Finans Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı. Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi. CignaFinans Emeklilik ve Hayat A.Ş.Yönetim Kurulu Üyesi. PSA Finansman A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bağımsız Üye Değil Finansal Raporlamadan sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi
OKAY YILDIRIM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Grup Tüzel Dıjıtal Bankacılık Başkanı / QNB eFınans Genel Müdür ve Yönetım Kurulu Üyesı Bağımsız Üye Değil
Nergis Ayvaz Bumedian Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Genel Müdür ve Yönetım Kurulu Üyesı Bağımsız Üye Değil Kredi Komitesi Üyesi
ENGİN TURHAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Tıcarı Bankacılık ve Proje Fınansmanı Genel Müdür Yardımcısı Bağımsız Üye Değil
OSMAN REHA YOLALAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 16.03.2022 Bağımsız Üye
OSMAN ÖMÜR TAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı QNB FİNANSBANK A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür - E Finans Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bağımsız Üye Değil
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Nergis Ayvaz Bumedian Genel Müdür Bankacı Genel Müdür
Kudret Ünsal Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Operasyon Direktör
ÇAĞRI ALİ EKMEKCİ Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Bölüm Müdürü -
SELİN USLU Dırektör Bankacı Bölüm Müdürü -
SİNAN GÜVENSOY Genel Müdür Yardımcısı Bankacı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099311
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