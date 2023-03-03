***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriOrtaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)QNB FİNANSBANK A.Ş. 64999974 TRY 99,99996IBTECH ULUSLARARASI BİLİŞİM VE İLETİŞİM TEK. ARAŞ., GELİŞTİRME, DANIŞMANLIK, DESTEK SAN. VE TİC. A.Ş. 6,5 TRY 0,00001QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 6,5 TRY 0,00001QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 6,5 TRY 0,00001QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 6,5 TRY 0,00001TOPLAM 65000000 TRY 100,00Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiIBTECH ULUSLARARASI BİLİŞİM VE İLETİŞİM TEK. ARAŞ., GELİŞTİRME, DANIŞMANLIK, DESTEK SAN. VE TİC. A.Ş. BİLİŞİM 15000000 2000 TRY 0,0133http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1119595BIST