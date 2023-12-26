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***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

26.12.2023 15:42
***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
IBTECH ULUSLARARASI BİLİŞİM VE İLETİŞİM TEK. ARAŞ., GELİŞTİRME, DANIŞMANLIK, DESTEK SAN. VE TİC. A.Ş. BİLİŞİM 15000000 2000 TRY 0,0133
ENPARA BANK ANONİM ŞİRKETİ BANKA 8684430004 1 TRY 0,00000001




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229333


BIST
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BIST USD EURO ALTIN
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Değişim :  0,83% |  60,57
Açılış :  7.303  
Önceki Kapanış :  7.265  
En Düşük
7.203 En Yüksek
7.353
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler15:55
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TARKM 489,50 290.549.592 % 10,00  
PCILT 31,90 64.799.031 % 10,00  
ISBTR 548.815,00 2.897.630 % 9,99  
SMRTG 53,80 78.599.110 % 9,98  
HATSN 46,98 180.996.641 % 9,97  
daha fazla
15:55 Alış Satış %  
Dolar 29,3318 29,3448 % 0,66  
Euro 32,3223 32,3502 % 1,02  
Sterlin 37,1168 37,3030 % 0,52  
Frank 34,0892 34,2946 % 0,40  
Riyal 7,7985 7,8377 % 0,55  
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15:55 Alış Satış %  
Gümüş ONS 24,35 24,39 % 0,66  
Platin 974,15 975,79 % 0,66  
Paladyum 1.199,89 1.205,69 % 0,66  
Brent Pet. 79,35 79,35 % 0,66  
Altın Ons 2.061,68 2.061,99 % 0,66  
Seans Raporu 15:55
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