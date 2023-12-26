***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiIBTECH ULUSLARARASI BİLİŞİM VE İLETİŞİM TEK. ARAŞ., GELİŞTİRME, DANIŞMANLIK, DESTEK SAN. VE TİC. A.Ş. BİLİŞİM 15000000 2000 TRY 0,0133ENPARA BANK ANONİM ŞİRKETİ BANKA 8684430004 1 TRY 0,00000001http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229333BIST