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***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

29.01.2020 19:05
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***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

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Türkçe
Sorumluluk Beyanı

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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
29/01/2020
Karar Sayısı
2020_5
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

                                       FAALİYET RAPORUNUN  KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
 
Karar Tarihi         : 29.01.2020
Karar Numarası   : 2020-5
 
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN, SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN (II-14.1) 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
 
a)  31/12/2019  dönemine ilişkin faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini,
b)  Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
c)  Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, bu tebliğ uyarınca hazırlanmış faaliyet raporunun,  Şirketimizin faaliyetleri ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını,  beyan ederiz.    
 
Saygılarımızla,   
 
 
 
 
Adnan Menderes Yayla         Nergis Ayvaz Bumedian        Selin Uslu      
Yönetim Kurulu Üyesi            Genel Müdür                          Mali Ve İdari İşler      
Yönetim Kurulu Üyesi                       Bölüm Müdürü          
 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815241


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