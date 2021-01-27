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***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

27.01.2021 18:10



***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
27/01/2021
Karar Sayısı
2021_3
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

                                    
FİNANSAL TABLOLARIN  KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
 
Karar Tarihi         : 27.01.2021
Karar Numarası   : 2021-3
 
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN, SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN (II-14.1) 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI      
a) 31/12/2020  dönemine ilişkin finansal tabloların tarafımızca incelendiğini,  b) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tabloların  önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,  c) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, bu tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların,  Şirketimizin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar- zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını,    beyan ederiz.   
 
Saygılarımızla,
 
 
 
Adnan Menderes Yayla         Nergis Ayvaz Bumedian        Selin Uslu      
Yönetim Kurulu Üyesi            Genel Müdür                          Mali Ve İdari İşler      
Yönetim Kurulu Üyesi             Bölüm Müdürü          
 
 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905035


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