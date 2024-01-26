Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

26.01.2024 18:14
***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)


***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
26/01/2024
Karar Sayısı
3
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

                                 FAALİYET RAPORUNUN  KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
Karar Tarihi         : 26.01.2024
Karar Numarası   : 2024_03
 
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN, SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN (II-14.1) 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
a)  31/12/2023  dönemine ilişkin faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini,
b)  Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
c)  Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, bu tebliğ uyarınca hazırlanmış faaliyet raporunun,  Şirketimizin faaliyetleri ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını,  beyan ederiz.    
 
Saygılarımızla,   
 
 
 
Adnan Menderes Yayla         Nergis Ayvaz Bumedian        Selin Uslu      
Yönetim Kurulu Üyesi            Genel Müdür                          Mali Kontrol ve Fon Yönetimi         
Yönetim Kurulu Üyesi                       Direktör
 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1243089


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:058.346
Değişim :  2,16% |  176,39
Açılış :  8.191  
Önceki Kapanış :  8.170  
En Düşük
8.180 En Yüksek
8.348
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TARKM 742,50 682.818.275 % 10,00  
ORMA 149,70 8.248.743 % 9,99  
DIRIT 19,82 9.443.437 % 9,99  
KBORU 138,80 300.280.491 % 9,98  
VAKFN 5,84 202.369.666 % 9,98  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 30,2851 30,2993 % 0,19  
Euro 32,9393 32,9678 % 0,26  
Sterlin 38,4157 38,6084 % 0,23  
Frank 34,9349 35,1454 % 0,55  
Riyal 8,0567 8,0971 % 0,16  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,75 22,78 % 0,66  
Platin 916,91 919,14 % 0,66  
Paladyum 959,61 964,35 % 0,66  
Brent Pet. 82,10 82,10 % 0,66  
Altın Ons 2.016,36 2.016,54 % 0,66  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2024 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru