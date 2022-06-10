***QNBFF* *TRATE*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
10.06.2022 10:12
***QNBFF******TRATE*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [QNBFF]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09/06/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Evet (Yes)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
QNB Finans Faktoring A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR AA, Kısa Vadel
10:122.575
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 3,41
|Açılış
|: 2.553
|
|Önceki Kapanış
|: 2.572
|
2.581
En Düşük
2.541
10:1217,1732
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0556
|Açılış
|: 17,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2050
|
17,4307
En Düşük
16,8510
10:1218,3153
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0588
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4400
|
18,4210
En Düşük
17,9163
10:121.015,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -4,70
|Açılış
|: 1.014,04
|
|Önceki Kapanış
|: 1.019,79
|
1.035,67
En Düşük
999,67
BIST En Aktif Hisseler10:12
|MAVI
|47,30
|74.468.742
|% 10,00
|
|EUREN
|21,60
|139.351.666
|% 9,92
|
|TBORG
|22,88
|606.869
|% 9,47
|
|BALAT
|8,98
|72.298
|% 9,38
|
|UFUK
|49,74
|425.701
|% 8,37
|
|TSGYO
|6,08
|12.536.875
|% -9,93
|
|PSDTC
|23,00
|67.969
|% -6,05
|
|PSDTC
|23,00
|67.969
|% -6,05
|
|PSDTC
|23,00
|67.969
|% -6,05
|
|PSDTC
|23,00
|67.969
|% -6,05
|
|THYAO
|48,40
|903.473.773
|% 0,12
|
|SISE
|22,74
|301.710.782
|% -0,96
|
|PGSUS
|174,50
|209.123.550
|% 1,87
|
|SASA
|44,34
|190.530.069
|% 0,54
|
|ISCTR
|10,91
|170.624.229
|% 4,70
|
|EKGYO
|2,67
|105.671.367
|% -0,37
|
|YKBNK
|4,70
|151.852.973
|% 1,08
|
|DOHOL
|4,14
|132.938.036
|% -0,48
|
|SKBNK
|1,20
|26.822.212
|% -0,83
|
|THYAO
|48,40
|903.473.773
|% 0,12
|
|10:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,1543
|17,1732
|% 0,32
|
|Euro
|18,2611
|18,3153
|% 0,32
|
|Sterlin
|21,2986
|21,4054
|% -0,39
|
|Frank
|17,4307
|17,5357
|% -0,05
|
|Riyal
|4,5472
|4,5700
|% -0,29
|
|10:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.844
|1.845
|-3,63
|
|Altın Gr.
|1.012
|1.013
|-7,24
|
|Cumhuriyet
|6.791
|6.894
|-24,00
|
|Tam
|6.759
|6.929
|-28,35
|
|Yarım
|3.267
|3.352
|-13,71
|
|Çeyrek
|1.638
|1.676
|-6,85
|
|Gümüş.Ons
|21,64
|21,67
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,91
|11,93
|-0,04
|
|B. Petrol
|123
|123
|-0,57
|