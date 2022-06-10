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***QNBFF* *TRATE*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi

10.06.2022 10:12
***QNBFF* *TRATE*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi


***QNBFF******TRATE*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )

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Türkçe
Kredi Derecelendirmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09/06/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Evet (Yes)
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QNB Finans Faktoring A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR AA, Kısa Vadel
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BIST USD EURO ALTIN
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Önceki Kapanış :  2.572  
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BIST En Aktif Hisseler10:12
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MAVI 47,30 74.468.742 % 10,00  
EUREN 21,60 139.351.666 % 9,92  
TBORG 22,88 606.869 % 9,47  
BALAT 8,98 72.298 % 9,38  
UFUK 49,74 425.701 % 8,37  
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10:12 Alış Satış %  
Dolar 17,1543 17,1732 % 0,32  
Euro 18,2611 18,3153 % 0,32  
Sterlin 21,2986 21,4054 % -0,39  
Frank 17,4307 17,5357 % -0,05  
Riyal 4,5472 4,5700 % -0,29  
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10:12 Alış Satış %  
Altın Ons 1.844 1.845 -3,63  
Altın Gr. 1.012 1.013 -7,24  
Cumhuriyet 6.791 6.894 -24,00  
Tam 6.759 6.929 -28,35  
Yarım 3.267 3.352 -13,71  
Çeyrek 1.638 1.676 -6,85  
Gümüş.Ons 21,64 21,67 -0,04  
Gümüş Gr. 11,91 11,93 -0,04  
B. Petrol 123 123 -0,57  
Seans Raporu 10:12
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