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***QNBFF* *YATVK* *AKTIF* *DENIZ* *UNLUS* *ERGLI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

02.08.2021 17:44



***QNBFF******YATVK******AKTIF******DENIZ******UNLUS******ERGLI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [YATVK, DENIZ, AKTIF, QNBFF, UNLUS, ERGLI]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Yatırım Varlık Kiralama A.Ş. YATVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDYVKS12219 61.430.000 30.07.2021 06.01.2022 04.08.2021
- Denizbank A.Ş. DENIZ Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDZBK32247 210.000.000 30.07.2021 11.03.2022 04.08.2021
- Aktif Yatırım Bankası A.Ş. AKTIF Bono / Bill Halka Arz / IPO TRFAKYB12214 500.000.000 30.07.2021 21.01.2022 04.08.2021
- QNB Finans Faktoring A.Ş. QNBFF Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFINFA2119 82.560.000 02.08.2021 02.12.2021 04.08.2021
- Ünlü Menkul Değerler A.Ş. UNLUS Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDUUM52218 50.000.000 02.08.2021 02.05.2022 04.08.2021
- Ereğli Tekstil Turizm Sanayi Ve Ticaret A.Ş. ERGLI Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFERTTK2115 76.500.000 02.08.2021 01.11.2021 04.08.2021


İlgili Şirketler [YATVK, DENIZ, AKTIF, QNBFF, UNLUS, ERGLI]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954190


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