***QNBFF* *YATVK* *AKTIF* *DENIZ* *UNLUS* *ERGLI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması









***QNBFF******YATVK******AKTIF******DENIZ******UNLUS******ERGLI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )İlgili Şirketler [YATVK, DENIZ, AKTIF, QNBFF, UNLUS, ERGLI]İlgili Fonlar []İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi- Yatırım Varlık Kiralama A.Ş. YATVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDYVKS12219 61.430.000 30.07.2021 06.01.2022 04.08.2021- Denizbank A.Ş. DENIZ Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDZBK32247 210.000.000 30.07.2021 11.03.2022 04.08.2021- Aktif Yatırım Bankası A.Ş. AKTIF Bono / Bill Halka Arz / IPO TRFAKYB12214 500.000.000 30.07.2021 21.01.2022 04.08.2021- QNB Finans Faktoring A.Ş. QNBFF Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFINFA2119 82.560.000 02.08.2021 02.12.2021 04.08.2021- Ünlü Menkul Değerler A.Ş. UNLUS Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDUUM52218 50.000.000 02.08.2021 02.05.2022 04.08.2021- Ereğli Tekstil Turizm Sanayi Ve Ticaret A.Ş. ERGLI Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFERTTK2115 76.500.000 02.08.2021 01.11.2021 04.08.2021İlgili Şirketler [YATVK, DENIZ, AKTIF, QNBFF, UNLUS, ERGLI]İlgili Fonlar []TürkçeBorçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye BaşlamasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaBorçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954190BIST