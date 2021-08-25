***QNBFF* *ZORLF* *ZKBVK* *TFNVK* *KTKVK* *DNFIN* *SKYMD*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/









***QNBFF******ZORLF******ZKBVK******TFNVK******KTKVK******DNFIN******SKYMD*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler DNFIN, KTKVK, QNBFF, SKYMD, TFNVK, ZKBVK, ZORLFMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüDENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. DNFIN TRFDNFK82116 FİNANSMAN BONOSU 25/08/2021 İtfaDENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. DNFIN TRFDNFK82116 FİNANSMAN BONOSU 25/08/2021 Kupon\Getiri ÖdemeDENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. DNFIN TRFDNFK82124 FİNANSMAN BONOSU 25/08/2021 İtfaDENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. DNFIN TRFDNFK82124 FİNANSMAN BONOSU 25/08/2021 Kupon\Getiri ÖdemeKT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTKVK TRDKTVK82177 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 25/08/2021 İtfaKT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTKVK TRDKTVK82177 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 25/08/2021 Kupon\Getiri ÖdemeKT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTKVK TRDKTVK82193 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 25/08/2021 İtfaKT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTKVK TRDKTVK82193 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 25/08/2021 Kupon\Getiri ÖdemeQNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş. QNBFF TRFFINF82123 FİNANSMAN BONOSU 25/08/2021 İtfaŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. SKYMD TRFSKMD82111 FİNANSMAN BONOSU 25/08/2021 İtfaTF VARLIK KİRALAMA A.Ş. TFNVK TRDTFVK82128 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 25/08/2021 İtfaTF VARLIK KİRALAMA A.Ş. TFNVK TRDTFVK82128 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 25/08/2021 Kupon\Getiri ÖdemeTF VARLIK KİRALAMA A.Ş. TFNVK TRDTFVK82136 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 25/08/2021 İtfaTF VARLIK KİRALAMA A.Ş. TFNVK TRDTFVK82136 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 25/08/2021 Kupon\Getiri ÖdemeZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. ZKBVK TRDZKVK82125 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 25/08/2021 İtfaZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. ZKBVK TRDZKVK82125 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 25/08/2021 Kupon\Getiri ÖdemeZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORF82112 FİNANSMAN BONOSU 25/08/2021 İtfaZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORF82112 FİNANSMAN BONOSU 25/08/2021 Kupon\Getiri ÖdemeTCMB TRT190826T19 DEVLET TAHVİLİ 25/08/2021 Kupon\Getiri ÖdemeTCMB TRT230222T13 DEVLET TAHVİLİ 25/08/2021 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960436BIST