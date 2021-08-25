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***QNBFF* *ZORLF* *ZKBVK* *TFNVK* *KTKVK* *DNFIN* *SKYMD*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/

25.08.2021 17:19



***QNBFF******ZORLF******ZKBVK******TFNVK******KTKVK******DNFIN******SKYMD*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )

Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler DNFIN, KTKVK, QNBFF, SKYMD, TFNVK, ZKBVK, ZORLF

Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. DNFIN TRFDNFK82116 FİNANSMAN BONOSU 25/08/2021 İtfa
DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. DNFIN TRFDNFK82116 FİNANSMAN BONOSU 25/08/2021 Kupon\Getiri Ödeme
DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. DNFIN TRFDNFK82124 FİNANSMAN BONOSU 25/08/2021 İtfa
DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. DNFIN TRFDNFK82124 FİNANSMAN BONOSU 25/08/2021 Kupon\Getiri Ödeme
KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTKVK TRDKTVK82177 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 25/08/2021 İtfa
KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTKVK TRDKTVK82177 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 25/08/2021 Kupon\Getiri Ödeme
KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTKVK TRDKTVK82193 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 25/08/2021 İtfa
KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTKVK TRDKTVK82193 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 25/08/2021 Kupon\Getiri Ödeme
QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş. QNBFF TRFFINF82123 FİNANSMAN BONOSU 25/08/2021 İtfa
ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. SKYMD TRFSKMD82111 FİNANSMAN BONOSU 25/08/2021 İtfa
TF VARLIK KİRALAMA A.Ş. TFNVK TRDTFVK82128 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 25/08/2021 İtfa
TF VARLIK KİRALAMA A.Ş. TFNVK TRDTFVK82128 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 25/08/2021 Kupon\Getiri Ödeme
TF VARLIK KİRALAMA A.Ş. TFNVK TRDTFVK82136 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 25/08/2021 İtfa
TF VARLIK KİRALAMA A.Ş. TFNVK TRDTFVK82136 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 25/08/2021 Kupon\Getiri Ödeme
ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. ZKBVK TRDZKVK82125 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 25/08/2021 İtfa
ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. ZKBVK TRDZKVK82125 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 25/08/2021 Kupon\Getiri Ödeme
ZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORF82112 FİNANSMAN BONOSU 25/08/2021 İtfa
ZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORF82112 FİNANSMAN BONOSU 25/08/2021 Kupon\Getiri Ödeme
TCMB TRT190826T19 DEVLET TAHVİLİ 25/08/2021 Kupon\Getiri Ödeme
TCMB TRT230222T13 DEVLET TAHVİLİ 25/08/2021 Kupon\Getiri Ödeme

Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960436


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