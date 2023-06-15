***QNBFI* *VAKFA* *EKTVK* *YFMEN* *ZOREN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
15.06.2023 18:05
***QNBFI******VAKFA******EKTVK******YFMEN******ZOREN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [ZOREN, QNBFI, EKTVK, YFMEN, VAKFA]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
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- Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. ZOREN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFZORN92339 50.650.000 15.06.2023 27.09.2023 19.06.2023
- Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. ZOREN Tahvil / Bond Halka Arz / IPO TRSZORN72417 35.750.000 15.06.2023 11.07.2024 19.06.2023
- QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. QNBFI Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFNYME2314 150.000.000 15.06.2023 12.10.2023 19.06.2023
- Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş. EKTVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDEVKS92346 30.000.000 15.06.2023 15.09.2023 19.06.2023
- Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. YFMEN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFYTFM82313 155.000.000 15.06.2023 17.08.2023 19.06.2023
- Vakıf Faktoring A.Ş. VAKFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFVFAS92315 537.000.000 15.06.2023 13.09.2023 19.06.2023
İlgili Şirketler [ZOREN, QNBFI, EKTVK, YFMEN, VAKFA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
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Hayır (No)
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Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklama
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159133
BIST