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***QNBFI* *VAKFA* *EKTVK* *YFMEN* *ZOREN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

15.06.2023 18:05
***QNBFI* *VAKFA* *EKTVK* *YFMEN* *ZOREN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının


***QNBFI******VAKFA******EKTVK******YFMEN******ZOREN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [ZOREN, QNBFI, EKTVK, YFMEN, VAKFA]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. ZOREN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFZORN92339 50.650.000 15.06.2023 27.09.2023 19.06.2023
- Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. ZOREN Tahvil / Bond Halka Arz / IPO TRSZORN72417 35.750.000 15.06.2023 11.07.2024 19.06.2023
- QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. QNBFI Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFNYME2314 150.000.000 15.06.2023 12.10.2023 19.06.2023
- Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş. EKTVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDEVKS92346 30.000.000 15.06.2023 15.09.2023 19.06.2023
- Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. YFMEN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFYTFM82313 155.000.000 15.06.2023 17.08.2023 19.06.2023
- Vakıf Faktoring A.Ş. VAKFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFVFAS92315 537.000.000 15.06.2023 13.09.2023 19.06.2023


İlgili Şirketler [ZOREN, QNBFI, EKTVK, YFMEN, VAKFA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

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Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159133


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EUHOL 1,98 52.572.905 % 10,00  
OSTIM 3,85 72.321.521 % 10,00  
AVHOL 60,50 82.560.396 % 10,00  
SODSN 31,90 1.337.285 % 10,00  
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Tam 9.722 9.987 -68,26  
Yarım 4.765 4.879 24,00  
Çeyrek 2.382 2.440 13,00  
Gümüş.Ons 23,85 23,87 -0,08  
Gümüş Gr. 18,11 18,12 0,00  
B. Petrol 75,67 75,67 2,47  
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