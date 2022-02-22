***QNBFL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
22.02.2022 17:40
***QNBFL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [QNBFL]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- QNB Finans Finansal Kiralama A.Ş. QNBFL Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFFKR62213 100.000.000 22.02.2022 01.06.2022 24.02.2022
İlgili Şirketler [QNBFL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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-
Açıklama
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003486
BIST
17:262.018
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
|| -20,30
|Açılış
|: 2.007
|
|Önceki Kapanış
|: 2.038
|
2.033
En Düşük
1.980
17:2613,8729
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 0,2103
|Açılış
|: 13,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6430
|
13,9081
En Düşük
13,6330
17:2615,7390
En Yüksek
|Değişim
|: 1,68%
|| 0,2602
|Açılış
|: 15,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4400
|
15,7916
En Düşük
15,4300
17:26848,56
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 11,31
|Açılış
|: 848,56
|
|Önceki Kapanış
|: 837,25
|
849,41
En Düşük
835,73
BIST En Aktif Hisseler17:26
|HUNER
|2,20
|3.593.368
|% 10,00
|
|HATEK
|18,26
|7.447.588
|% 10,00
|
|KRTEK
|9,84
|23.264.057
|% 9,94
|
|TETMT
|346,10
|10.376.961
|% 9,18
|
|BOSSA
|41,30
|25.636.345
|% 8,63
|
|PKENT
|467,30
|836.000
|% -10,00
|
|ISBTR
|63.000,00
|894.000
|% -10,00
|
|CEOEM
|13,78
|59.908.467
|% -9,99
|
|KAPLM
|40,72
|1.682.754
|% -9,99
|
|UZERB
|53,75
|540.096
|% -9,97
|
|THYAO
|28,94
|3.620.615.896
|% -1,70
|
|KRDMD
|11,64
|1.573.969.219
|% -0,77
|
|KARSN
|4,12
|1.336.013.036
|% 3,26
|
|EREGL
|28,46
|1.178.160.141
|% -1,39
|
|YKBNK
|3,99
|1.154.715.254
|% -1,48
|
|KARSN
|4,12
|1.336.013.036
|% 3,26
|
|YKBNK
|3,99
|1.154.715.254
|% -1,48
|
|EKGYO
|2,25
|324.726.287
|% -2,17
|
|KRDMD
|11,64
|1.573.969.219
|% -0,77
|
|ODAS
|1,35
|174.910.860
|% -0,74
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8699
|13,8729
|% 1,54
|
|Euro
|15,7295
|15,7390
|% 1,68
|
|Sterlin
|18,7295
|18,8234
|% 1,08
|
|Frank
|15,0162
|15,1066
|% 1,13
|
|Riyal
|3,6844
|3,7028
|% 1,48
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.904
|1.905
|-0,95
|
|Altın Gr.
|848
|848
|10,91
|
|Cumhuriyet
|5.649
|5.734
|118,00
|
|Tam
|5.623
|5.765
|124,21
|
|Yarım
|2.717
|2.788
|59,62
|
|Çeyrek
|1.363
|1.394
|30,04
|
|Gümüş.Ons
|24,25
|24,29
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|10,79
|10,80
|0,27
|
|B. Petrol
|94,47
|94,47
|1,48
|