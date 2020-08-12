***QNBFL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
12.08.2020 17:38
***QNBFL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
03/07/2020
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFFFKRK2010
Nominal Değer (TL)
37.700.000
Vade Başlangıç Tarihi
12/08/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
14/08/2020
Vadesi (Gün)
90
İtfa Tarihi
10/11/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868368
BIST
17:351.116
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 6,28
|Açılış
|: 1.115
|
|Önceki Kapanış
|: 1.110
|
1.119
En Düşük
1.096
17:357,3189
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 0,1143
|Açılış
|: 7,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2550
|
7,3304
En Düşük
7,1827
17:358,6317
En Yüksek
|Değişim
|: 1,76%
|| 0,1490
|Açılış
|: 8,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5050
|
8,6396
En Düşük
8,4425
17:35456,76
En Yüksek
|Değişim
|: 3,15%
|| 13,97
|Açılış
|: 456,76
|
|Önceki Kapanış
|: 442,79
|
458,48
En Düşük
433,64
BIST En Aktif Hisseler17:35
|FADE
|3,85
|18.224.168
|% 10,00
|
|KENT
|1.892,60
|20.058.402
|% 10,00
|
|DMSAS
|5,62
|44.339.042
|% 9,98
|
|QNBFB
|77,70
|108.137.371
|% 9,98
|
|LINK
|29,32
|8.497.671
|% 9,98
|
|RTALB
|47,70
|147.524.176
|% -10,00
|
|PKENT
|780,50
|1.708.748
|% -10,00
|
|AYCES
|42,12
|128.815
|% -10,00
|
|NUGYO
|6,40
|35.013.421
|% -9,99
|
|BURVA
|67,75
|4.401.270
|% -9,97
|
|THYAO
|11,65
|2.248.380.343
|% 0,34
|
|KRDMD
|3,01
|1.534.417.712
|% 5,99
|
|EKGYO
|2,06
|1.506.154.197
|% -0,48
|
|GARAN
|7,11
|1.466.684.462
|% 0,85
|
|GUSGR
|6,26
|1.016.922.084
|% 7,01
|
|EKGYO
|2,06
|1.506.154.197
|% -0,48
|
|KRDMD
|3,01
|1.534.417.712
|% 5,99
|
|ODAS
|2,49
|512.211.117
|% 5,06
|
|GARAN
|7,11
|1.466.684.462
|% 0,85
|
|THYAO
|11,65
|2.248.380.343
|% 0,34
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3150
|7,3189
|% 1,59
|
|Euro
|8,6249
|8,6317
|% 1,76
|
|Sterlin
|9,5124
|9,5601
|% 1,51
|
|Frank
|7,9980
|8,0462
|% 2,20
|
|Riyal
|1,9455
|1,9552
|% 1,58
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.942
|1.942
|29,86
|
|Altın Gr.
|455
|455
|11,93
|
|Cumhuriyet
|3.019
|3.065
|1,00
|
|Tam
|3.008
|3.085
|1,99
|
|Yarım
|1.454
|1.492
|0,97
|
|Çeyrek
|729
|746
|0,48
|
|Gümüş.Ons
|25,83
|25,86
|1,04
|
|Gümüş Gr.
|5,99
|6,00
|0,24
|
|B. Petrol
|45,19
|45,19
|0,69
|
Seans Raporu
17:35
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-
17:51CCOLA
Yüzde 5.75 oranında artışla 45.58 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 561, 205 adet işlem
-
17:50TUKAS
Yüzde 7.22 oranında artışla 9.36 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 361, 910 adet işlem
-
17:49ALCTL
Yüzde 4.40 oranında artışla 20.16 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 687, 047 adet işlem
-
17:48MARTI
Yüzde 9.73 oranında artışla 1.24 lira fiyatla işlem gören hissede 44, 782, 707 adet işlem
-
17:47XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 37 artarak (% 0.75 ) 1, 258