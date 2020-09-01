***QNBFL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
01.09.2020 17:41
***QNBFL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [QNBFL]
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
05/07/2019
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFFFKRK2028
Nominal Değer (TL)
25.500.000
Vade Başlangıç Tarihi
01/09/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
03/09/2020
Vadesi (Gün)
84
İtfa Tarihi
24/11/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872699
BIST
18:051.085
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 6,58
|Açılış
|: 1.082
|
|Önceki Kapanış
|: 1.079
|
1.086
En Düşük
1.064
18:057,3735
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0275
|Açılış
|: 7,3790
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3650
|
7,3765
En Düşük
7,3225
18:058,8136
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0418
|Açılış
|: 8,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7550
|
8,8470
En Düşük
8,7425
18:05467,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 2,95
|Açılış
|: 467,79
|
|Önceki Kapanış
|: 464,84
|
472,39
En Düşük
463,76
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOGUB
|4,73
|57.402.923
|% 10,00
|
|KUYAS
|2,86
|64.795.646
|% 10,00
|
|YONGA
|28,60
|553.045
|% 10,00
|
|PKENT
|1.028,50
|5.918.373
|% 10,00
|
|LUKSK
|24,86
|2.529.580
|% 10,00
|
|IZMDC
|25,38
|1.908.297
|% -10,00
|
|BURVA
|62,60
|2.458.649
|% -9,99
|
|BURCE
|23,30
|1.984.293
|% -9,97
|
|RALYH
|6,02
|17.074.416
|% -9,88
|
|ULAS
|2,88
|62.126.593
|% -9,72
|
|SISE
|6,20
|1.132.394.316
|% 2,65
|
|ASELS
|16,83
|929.711.310
|% 3,63
|
|GARAN
|6,89
|820.320.228
|% 1,92
|
|PETKM
|3,96
|729.105.801
|% 1,28
|
|KRDMD
|3,01
|726.914.093
|% -1,31
|
|EKGYO
|1,76
|496.743.486
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,01
|726.914.093
|% -1,31
|
|PETKM
|3,96
|729.105.801
|% 1,28
|
|SISE
|6,20
|1.132.394.316
|% 2,65
|
|GSRAY
|3,17
|472.002.347
|% 2,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3664
|7,3735
|% 0,37
|
|Euro
|8,8041
|8,8136
|% 0,48
|
|Sterlin
|9,8546
|9,9040
|% 0,65
|
|Frank
|8,0896
|8,1383
|% -0,10
|
|Riyal
|1,9589
|1,9687
|% 0,30
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.974
|1.974
|6,04
|
|Altın Gr.
|468
|468
|3,05
|
|Cumhuriyet
|3.100
|3.147
|11,00
|
|Tam
|3.085
|3.163
|12,01
|
|Yarım
|1.491
|1.530
|5,80
|
|Çeyrek
|748
|765
|2,91
|
|Gümüş.Ons
|28,39
|28,42
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|6,72
|6,73
|0,08
|
|B. Petrol
|45,88
|45,88
|0,60
|