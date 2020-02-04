***QNBFL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.02.2020 10:02
***QNBFL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [QNBFL]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
QNBFL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816891
BIST
12:18120.456
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 1.212,95
|Açılış
|: 120.476
|
|Önceki Kapanış
|: 119.243
|
120.670
En Düşük
120.159
12:185,9771
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0082
|Açılış
|: 5,9790
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9820
|
5,9880
En Düşük
5,9750
12:186,6106
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0093
|Açılış
|: 6,6060
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6080
|
6,6241
En Düşük
6,6080
12:18301,32
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -2,12
|Açılış
|: 301,28
|
|Önceki Kapanış
|: 303,44
|
304,00
En Düşük
301,02
BIST En Aktif Hisseler
|CELHA
|11,85
|13.523.633
|% 18,98
|
|DITAS
|13,20
|16.172.079
|% 15,18
|
|DOKTA
|88,45
|24.786.351
|% 14,87
|
|HLGYO
|1,64
|84.759.613
|% 10,07
|
|KERVN
|0,55
|341.160
|% 10,00
|
|BEYAZ
|3,87
|1.754.184
|% -6,52
|
|NATEN
|18,98
|920.359
|% -5,95
|
|UZERB
|2,15
|12.588
|% -4,87
|
|SODSN
|13,90
|41.227
|% -3,47
|
|AYES
|2,80
|1.400
|% -3,11
|
|THYAO
|14,17
|631.862.643
|% 2,38
|
|PETKM
|4,20
|504.178.779
|% 2,19
|
|HALKB
|7,33
|440.802.775
|% 6,54
|
|ASELS
|23,82
|240.817.946
|% 1,88
|
|SISE
|5,57
|220.011.451
|% -0,18
|
|PETKM
|4,20
|504.178.779
|% 2,19
|
|EKGYO
|1,72
|104.532.084
|% 1,78
|
|HALKB
|7,33
|440.802.775
|% 6,54
|
|ODAS
|2,21
|126.103.040
|% 0,91
|
|KRDMD
|2,86
|160.560.722
|% 1,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7416
|7,7804
|% -0,13
|
|Frank
|6,1492
|6,1863
|% -0,31
|
|Riyal
|1,5887
|1,5967
|% -0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.567
|1.567
|-9,21
|
|Altın Gr.
|301
|301
|-2,16
|
|Cumhuriyet
|1.994
|2.024
|-16,00
|
|Tam
|1.985
|2.035
|-16,06
|
|Yarım
|960
|984
|-7,77
|
|Çeyrek
|481
|492
|-3,89
|
|Gümüş.Ons
|17,69
|17,73
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,40
|0,00
|
|B. Petrol
|55,14
|55,14
|0,69
|