***QNBFL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.02.2020 10:00
***QNBFL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [QNBFL]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
QNBFL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817855
BIST
10:42120.837
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -177,73
|Açılış
|: 120.459
|
|Önceki Kapanış
|: 121.015
|
120.953
En Düşük
120.082
10:426,0055
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0108
|Açılış
|: 6,0130
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9940
|
6,0130
En Düşük
5,9746
10:426,5794
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0092
|Açılış
|: 6,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5650
|
6,5913
En Düşük
6,5480
10:42302,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -1,11
|Açılış
|: 302,46
|
|Önceki Kapanış
|: 303,75
|
303,92
En Düşük
301,79
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|9,15
|32.420.884
|% 19,92
|
|FORMT
|2,99
|10.298
|% 15,00
|
|SAYAS
|3,13
|3.254.931
|% 14,65
|
|AYCES
|13,15
|4.500.683
|% 13,46
|
|ALCTL
|18,64
|25.069.900
|% 13,11
|
|TACTR
|3,00
|23.028
|% -9,91
|
|UZERB
|2,06
|7.315
|% -8,85
|
|SERVE
|1,33
|3.116
|% -8,28
|
|LINK
|30,80
|1.288.462
|% -7,51
|
|DOKTA
|50,45
|14.183.499
|% -7,35
|
|THYAO
|14,48
|231.013.552
|% 0,07
|
|GUSGR
|2,86
|149.508.540
|% 1,06
|
|KRDMD
|2,93
|109.854.776
|% 0,00
|
|ASELS
|24,70
|106.233.833
|% 0,98
|
|ODAS
|2,25
|84.899.965
|% 0,90
|
|IHLGM
|1,32
|83.541.494
|% 7,32
|
|GUSGR
|2,86
|149.508.540
|% 1,06
|
|ODAS
|2,25
|84.899.965
|% 0,90
|
|KRDMD
|2,93
|109.854.776
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,91
|32.295.316
|% 3,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6965
|7,7351
|% -0,42
|
|Frank
|6,1019
|6,1387
|% -0,46
|
|Riyal
|1,5922
|1,6002
|% -0,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.571
|1.571
|0,88
|
|Altın Gr.
|303
|303
|-1,01
|
|Cumhuriyet
|2.011
|2.041
|7,00
|
|Tam
|2.001
|2.050
|15,37
|
|Yarım
|967
|992
|7,44
|
|Çeyrek
|485
|496
|3,72
|
|Gümüş.Ons
|17,71
|17,75
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,42
|-0,01
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|B. Petrol
|54,39
|54,39
|-0,06
|
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