***QNBFL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.02.2020 10:28
***QNBFL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [QNBFL]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
QNBFL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822607
BIST
11:46105.410
En Yüksek
|Değişim
|: -4,54%
|| -5.008,01
|Açılış
|: 99.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.418
|
105.736
En Düşük
99.332
11:466,2464
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0460
|Açılış
|: 6,2380
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1750
|
6,2530
En Düşük
6,1998
11:466,8924
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 0,0707
|Açılış
|: 6,8670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7670
|
6,8941
En Düşük
6,8179
11:46327,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 1,14
|Açılış
|: 327,41
|
|Önceki Kapanış
|: 326,22
|
329,34
En Düşük
324,38
BIST En Aktif Hisseler
|HUBVC
|26,30
|9.035.021
|% 13,69
|
|NIBAS
|7,30
|5.475
|% 12,31
|
|OYAYO
|3,74
|13.435.703
|% 10,65
|
|AKSEN
|3,81
|5.217.273
|% 8,55
|
|SANEL
|3,78
|11
|% 5,00
|
|ISBTR
|39.015,00
|39.015
|% -15,00
|
|QNBFB
|34,86
|81.991
|% -14,98
|
|GYHOL
|16,60
|39.956
|% -14,96
|
|DOKTA
|20,48
|3.072
|% -14,93
|
|BUCIM
|3,37
|796.021
|% -12,24
|
|THYAO
|11,55
|484.512.419
|% -4,94
|
|ASELS
|26,90
|319.649.815
|% -3,86
|
|GARAN
|9,53
|120.298.496
|% -6,48
|
|PETKM
|3,60
|94.671.588
|% -3,74
|
|YKBNK
|2,30
|93.624.841
|% -6,12
|
|IHLGM
|1,23
|83.673.963
|% -4,65
|
|EKGYO
|1,36
|85.520.132
|% -7,48
|
|THYAO
|11,55
|484.512.419
|% -4,94
|
|ODAS
|1,94
|79.008.425
|% -4,90
|
|YKBNK
|2,30
|93.624.841
|% -6,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,0064
|8,0465
|% 0,45
|
|Frank
|6,4434
|6,4823
|% 1,12
|
|Riyal
|1,6586
|1,6670
|% 0,66
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.637
|1.637
|0,29
|
|Altın Gr.
|327
|327
|1,01
|
|Cumhuriyet
|2.173
|2.206
|-2,00
|
|Tam
|2.160
|2.214
|-4,50
|
|Yarım
|1.044
|1.071
|-2,17
|
|Çeyrek
|524
|536
|-1,09
|
|Gümüş.Ons
|17,28
|17,32
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,46
|-0,06
|
|B. Petrol
|50,51
|50,51
|-1,22
|