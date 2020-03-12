***QNBFL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.03.2020 10:58
***QNBFL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [QNBFL]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
QNBFL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827352
BIST
12:0296.635
En Yüksek
|Değişim
|: -4,29%
|| -4.331,31
|Açılış
|: 98.448
|
|Önceki Kapanış
|: 100.966
|
99.027
En Düşük
96.105
12:026,2439
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0336
|Açılış
|: 6,2370
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1950
|
6,2453
En Düşük
6,2064
12:027,0376
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0359
|Açılış
|: 7,0170
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0040
|
7,0610
En Düşük
6,9909
12:02329,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 3,02
|Açılış
|: 329,67
|
|Önceki Kapanış
|: 326,66
|
329,95
En Düşük
325,80
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|2,76
|28.517.861
|% 20,00
|
|ECILC
|4,77
|222.440.333
|% 19,55
|
|SELEC
|8,74
|89.401.178
|% 18,43
|
|DEVA
|11,61
|125.323.123
|% 16,80
|
|ECZYT
|12,68
|73.673.729
|% 15,06
|
|IHEVA
|2,55
|4.690.408
|% -19,81
|
|ALCTL
|13,00
|11.678.735
|% -19,80
|
|HUBVC
|16,11
|27.039.843
|% -19,45
|
|RYGYO
|4,30
|13.409.173
|% -19,32
|
|TSPOR
|3,47
|101.864.680
|% -19,30
|
|ASELS
|24,68
|292.193.340
|% -5,66
|
|THYAO
|8,93
|279.578.307
|% -7,08
|
|ECILC
|4,77
|222.440.333
|% 19,55
|
|MGROS
|23,62
|142.623.531
|% 2,79
|
|GARAN
|9,01
|137.296.707
|% -5,95
|
|IHLGM
|0,99
|92.625.568
|% -11,61
|
|ODAS
|1,38
|98.726.681
|% -14,29
|
|ADESE
|1,28
|65.306.476
|% -3,03
|
|EKGYO
|1,16
|57.070.500
|% -6,45
|
|ECILC
|4,77
|222.440.333
|% 19,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9507
|7,9906
|% 0,14
|
|Frank
|6,6352
|6,6752
|% 0,62
|
|Riyal
|1,6572
|1,6656
|% 0,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.644
|1.644
|8,77
|
|Altın Gr.
|329
|329
|2,73
|
|Cumhuriyet
|2.185
|2.218
|-5,00
|
|Tam
|2.173
|2.227
|-6,89
|
|Yarım
|1.050
|1.077
|-3,33
|
|Çeyrek
|527
|539
|-1,67
|
|Gümüş.Ons
|16,70
|16,74
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,34
|3,35
|-0,00
|
|B. Petrol
|34,02
|34,02
|-1,77
|