***QNBFL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.03.2020 11:57
***QNBFL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [QNBFL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
QNBFL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828327
BIST
11:4994.324
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 684,20
|Açılış
|: 93.658
|
|Önceki Kapanış
|: 93.640
|
96.409
En Düşük
91.644
11:496,2935
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0238
|Açılış
|: 6,2860
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2810
|
6,3215
En Düşük
6,2638
11:497,0531
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0198
|Açılış
|: 7,0320
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0020
|
7,0917
En Düşük
7,0109
11:49320,26
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,10
|Açılış
|: 320,26
|
|Önceki Kapanış
|: 320,36
|
323,22
En Düşük
315,15
BIST En Aktif Hisseler
|UZERB
|2,23
|85.632
|% 9,85
|
|AYES
|2,17
|98
|% 9,60
|
|RALYH
|8,00
|16
|% 8,84
|
|BNTAS
|1,79
|4.158.738
|% 7,19
|
|YKGYO
|1,81
|2.989.606
|% 7,10
|
|AKGRT
|5,07
|2.922.703
|% -15,22
|
|ECZYT
|9,81
|20.598.024
|% -10,00
|
|MEGAP
|1,62
|73.537
|% -10,00
|
|MEGAP
|1,62
|73.537
|% -10,00
|
|YBTAS
|3.953,60
|3.954
|% -10,00
|
|ASELS
|24,66
|442.457.832
|% 1,23
|
|THYAO
|8,64
|373.046.491
|% 1,89
|
|GARAN
|9,08
|223.050.393
|% 3,89
|
|YKBNK
|2,18
|151.147.361
|% 2,35
|
|KRDMD
|2,01
|134.095.511
|% 0,50
|
|ODAS
|1,28
|98.710.092
|% -3,03
|
|IHLGM
|0,86
|65.568.457
|% -4,44
|
|YKBNK
|2,18
|151.147.361
|% 2,35
|
|KRDMD
|2,01
|134.095.511
|% 0,50
|
|EKGYO
|1,17
|72.133.178
|% 1,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9058
|7,9454
|% -0,07
|
|Frank
|6,6322
|6,6722
|% -0,46
|
|Riyal
|1,6703
|1,6787
|% -0,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.580
|1.580
|3,44
|
|Altın Gr.
|320
|320
|0,10
|
|Cumhuriyet
|2.120
|2.152
|-71,00
|
|Tam
|2.114
|2.168
|-66,29
|
|Yarım
|1.022
|1.049
|-32,06
|
|Çeyrek
|512
|524
|-16,03
|
|Gümüş.Ons
|15,63
|15,67
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,16
|3,17
|-0,04
|
|B. Petrol
|34,52
|34,52
|1,30
|