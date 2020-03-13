***QNBFL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.03.2020 12:39
***QNBFL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [QNBFL]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
QNBFL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828370
BIST
12:5495.309
En Yüksek
|Değişim
|: 1,78%
|| 1.669,64
|Açılış
|: 93.658
|
|Önceki Kapanış
|: 93.640
|
96.409
En Düşük
91.644
12:546,2646
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -0,0527
|Açılış
|: 6,2660
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2810
|
6,3215
En Düşük
6,2512
12:546,9958
En Yüksek
|Değişim
|: -1,09%
|| -0,0771
|Açılış
|: 6,9860
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0020
|
7,0917
En Düşük
6,9848
12:54318,65
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -1,71
|Açılış
|: 318,65
|
|Önceki Kapanış
|: 320,36
|
323,22
En Düşük
315,15
BIST En Aktif Hisseler
|CLEBI
|68,20
|3.504.243
|% 10,00
|
|UZERB
|2,23
|85.632
|% 9,85
|
|AYES
|2,17
|98
|% 9,60
|
|KUYAS
|1,06
|4.968.493
|% 9,28
|
|RALYH
|8,00
|16
|% 8,84
|
|AKGRT
|5,05
|3.363.026
|% -15,55
|
|ECZYT
|9,81
|22.029.323
|% -10,00
|
|MEGAP
|1,62
|111.092
|% -10,00
|
|MEGAP
|1,62
|111.092
|% -10,00
|
|YBTAS
|3.953,60
|3.954
|% -10,00
|
|ASELS
|25,00
|518.667.481
|% 2,63
|
|THYAO
|8,85
|454.434.178
|% 4,36
|
|GARAN
|9,16
|268.778.773
|% 4,81
|
|YKBNK
|2,22
|183.107.378
|% 4,23
|
|KRDMD
|2,03
|144.628.531
|% 1,50
|
|ODAS
|1,31
|124.164.526
|% -0,76
|
|IHLGM
|0,89
|81.804.535
|% -1,11
|
|YKBNK
|2,22
|183.107.378
|% 4,23
|
|KRDMD
|2,03
|144.628.531
|% 1,50
|
|EKGYO
|1,17
|76.608.615
|% 1,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8791
|7,9186
|% -0,40
|
|Frank
|6,6043
|6,6441
|% -0,88
|
|Riyal
|1,6655
|1,6738
|% -0,70
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.585
|1.585
|8,16
|
|Altın Gr.
|320
|320
|-0,21
|
|Cumhuriyet
|2.126
|2.158
|6,00
|
|Tam
|2.115
|2.168
|-0,10
|
|Yarım
|1.022
|1.049
|-0,05
|
|Çeyrek
|513
|524
|-0,03
|
|Gümüş.Ons
|15,75
|15,77
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,17
|3,18
|-0,04
|
|B. Petrol
|34,68
|34,68
|1,46
|