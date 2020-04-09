***QNBFL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.04.2020 10:00
***QNBFL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [QNBFL]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
QNBFL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836804
BIST
14:1694.642
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 1.416,97
|Açılış
|: 94.275
|
|Önceki Kapanış
|: 93.225
|
94.780
En Düşük
93.943
14:166,7393
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0321
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7935
En Düşük
6,7021
14:167,3314
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -0,0387
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3882
En Düşük
7,2892
14:16359,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 1,43
|Açılış
|: 359,56
|
|Önceki Kapanış
|: 358,13
|
361,61
En Düşük
357,80
BIST En Aktif Hisseler
|DOCO
|347,60
|60.156.982
|% 10,00
|
|KLNMA
|36,74
|11.557.076
|% 10,00
|
|BRYAT
|54,35
|3.345.155
|% 9,98
|
|ARDYZ
|16,87
|23.652.783
|% 9,97
|
|RAYSG
|4,19
|7.254.177
|% 9,97
|
|SALIX
|4,20
|71.936
|% -8,70
|
|EGCEY
|0,42
|537.366
|% -6,67
|
|TIRE
|7,27
|17.022.608
|% -4,09
|
|TDGYO
|2,71
|4.007.874
|% -3,90
|
|IHEVA
|2,58
|55.633.936
|% -3,01
|
|GARAN
|8,04
|515.667.192
|% 2,16
|
|GSRAY
|2,60
|428.499.377
|% 3,17
|
|ECILC
|4,62
|419.155.358
|% 7,69
|
|ASELS
|25,24
|417.497.013
|% 0,96
|
|THYAO
|9,74
|377.097.345
|% 1,46
|
|GSRAY
|2,60
|428.499.377
|% 3,17
|
|YKBNK
|1,94
|229.721.298
|% 2,65
|
|ECILC
|4,62
|419.155.358
|% 7,69
|
|IHLAS
|0,59
|40.284.035
|% 3,51
|
|TSPOR
|3,96
|268.251.123
|% 7,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3345
|8,3763
|% -0,27
|
|Frank
|6,8953
|6,9368
|% -0,56
|
|Riyal
|1,7838
|1,7927
|% -0,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.662
|1.662
|16,68
|
|Altın Gr.
|360
|360
|1,70
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,18
|15,22
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|3,28
|3,28
|0,02
|
|B. Petrol
|34,23
|34,23
|1,39
|
Seans Raporu
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14:30XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1227, 78 artarak (% 1.39 ) 89, 412
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14:30
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SERVE, EMNIS, EKIZ, TACTR
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