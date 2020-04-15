***QNBFL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.04.2020 11:01
***QNBFL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [QNBFL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
QNBFL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838254
BIST
11:1895.307
En Yüksek
|Değişim
|: -3,29%
|| -3.242,74
|Açılış
|: 98.945
|
|Önceki Kapanış
|: 98.550
|
99.044
En Düşük
94.835
11:186,8584
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0420
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8592
En Düşük
6,8079
11:187,5039
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0185
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5039
En Düşük
7,4578
11:18377,78
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,98
|Açılış
|: 377,66
|
|Önceki Kapanış
|: 378,76
|
379,97
En Düşük
376,04
BIST En Aktif Hisseler
|EPLAS
|15,12
|73.619
|% 9,96
|
|SODSN
|22,62
|143.252
|% 9,91
|
|EKIZ
|3,80
|1.145.810
|% 9,83
|
|GLRYH
|4,04
|576.807
|% 9,78
|
|RTALB
|8,55
|11.718.197
|% 8,64
|
|DOCO
|397,80
|41.074.982
|% -10,00
|
|CLEBI
|86,15
|11.358.609
|% -9,98
|
|PGSUS
|55,45
|399.278.016
|% -9,98
|
|BURVA
|17,01
|1.478.444
|% -9,95
|
|DOKTA
|24,30
|868.944
|% -9,93
|
|THYAO
|10,52
|778.515.415
|% -3,49
|
|ASELS
|26,08
|622.384.342
|% -4,40
|
|PGSUS
|55,45
|399.278.016
|% -9,98
|
|GARAN
|8,33
|373.872.119
|% -2,91
|
|YKBNK
|1,97
|176.484.488
|% -3,43
|
|YKBNK
|1,97
|176.484.488
|% -3,43
|
|THYAO
|10,52
|778.515.415
|% -3,49
|
|IHLAS
|0,62
|42.833.156
|% -7,46
|
|IHLGM
|1,04
|67.030.044
|% -5,45
|
|ALBRK
|1,16
|73.433.588
|% -3,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5399
|8,5828
|% -0,47
|
|Frank
|7,0785
|7,1212
|% 0,15
|
|Riyal
|1,8166
|1,8257
|% 0,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.715
|1.716
|-11,61
|
|Altın Gr.
|377
|378
|-1,10
|
|Cumhuriyet
|2.413
|2.474
|-6,10
|
|Tam
|2.481
|2.546
|-6,40
|
|Yarım
|1.207
|1.239
|-3,10
|
|Çeyrek
|605
|620
|-1,60
|
|Gümüş.Ons
|15,52
|15,55
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|-0,04
|
|B. Petrol
|28,40
|28,40
|-1,20
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