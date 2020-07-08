***QNBFL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.07.2020 13:26
***QNBFL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [QNBFL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
QNBFL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856744
BIST
13:34119.628
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 289,53
|Açılış
|: 119.603
|
|Önceki Kapanış
|: 119.339
|
120.203
En Düşük
119.064
13:346,8658
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0081
|Açılış
|: 6,8910
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8850
|
6,8669
En Düşük
6,8525
13:347,7485
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0115
|Açılış
|: 7,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7700
|
7,7559
En Düşük
7,7149
13:34398,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 2,12
|Açılış
|: 398,09
|
|Önceki Kapanış
|: 395,97
|
398,23
En Düşük
395,11
BIST En Aktif Hisseler
|PKENT
|228,90
|2.117.286
|% 10,00
|
|KENT
|833,80
|33.951.941
|% 10,00
|
|PEKGY
|10,68
|5.059.201
|% 9,99
|
|BURCE
|11,15
|11.351.806
|% 9,96
|
|LKMNH
|8,73
|41.866.037
|% 9,95
|
|SNPAM
|9,63
|6.869.772
|% -9,92
|
|SONME
|8,65
|16.190.337
|% -6,49
|
|HALKS
|3,54
|133.267
|% -6,10
|
|FENER
|12,97
|70.370.260
|% -5,88
|
|OZGYO
|2,57
|54.708.766
|% -4,81
|
|EKGYO
|2,31
|1.668.756.466
|% 3,12
|
|SISE
|6,52
|1.155.734.700
|% 0,46
|
|PETKM
|4,39
|817.718.757
|% -0,68
|
|GARAN
|8,23
|816.488.225
|% -1,08
|
|TRKCM
|4,40
|725.710.806
|% 4,27
|
|EKGYO
|2,31
|1.668.756.466
|% 3,12
|
|IHLGM
|1,91
|374.004.036
|% 1,60
|
|PETKM
|4,39
|817.718.757
|% -0,68
|
|SISE
|6,52
|1.155.734.700
|% 0,46
|
|TRKCM
|4,40
|725.710.806
|% 4,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5738
|8,6168
|% -0,05
|
|Frank
|7,2579
|7,3016
|% 0,12
|
|Riyal
|1,8247
|1,8339
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.804
|8,95
|
|Altın Gr.
|398
|398
|1,77
|
|Cumhuriyet
|2.639
|2.679
|24,00
|
|Tam
|2.651
|2.663
|11,60
|
|Yarım
|1.288
|1.303
|5,70
|
|Çeyrek
|644
|652
|2,90
|
|Gümüş.Ons
|18,46
|18,49
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|4,07
|4,08
|0,05
|
|B. Petrol
|43,03
|43,03
|-0,05
|