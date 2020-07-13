***QNBFL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.07.2020 10:02
***QNBFL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
QNBFL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859244
BIST
14:19117.682
En Yüksek
|Değişim
|: 2,50%
|| 2.873,93
|Açılış
|: 116.262
|
|Önceki Kapanış
|: 114.809
|
117.743
En Düşük
116.126
14:196,8672
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0060
|Açılış
|: 6,9110
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9160
|
6,8729
En Düşük
6,8452
14:197,7851
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0240
|Açılış
|: 7,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7950
|
7,7904
En Düşük
7,7554
14:19399,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 2,47
|Açılış
|: 399,43
|
|Önceki Kapanış
|: 396,96
|
399,62
En Düşük
396,00
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|1.031,80
|16.252.819
|% 10,00
|
|KARTN
|539,00
|39.339.327
|% 10,00
|
|BFREN
|414,40
|13.551.569
|% 9,98
|
|MEGAP
|5,40
|544.342
|% 9,98
|
|MEGAP
|5,40
|544.342
|% 9,98
|
|VKFYO
|5,11
|2.077.379
|% -9,88
|
|EKIZ
|9,26
|1.159.671
|% -9,48
|
|TSPOR
|5,85
|451.118.218
|% -6,25
|
|KSTUR
|51,95
|110.006
|% -5,37
|
|UZERB
|4,73
|44.942
|% -5,02
|
|EKGYO
|2,24
|1.107.669.675
|% 3,70
|
|THYAO
|11,99
|713.772.839
|% 1,35
|
|ODAS
|2,86
|496.738.986
|% 6,32
|
|GARAN
|7,96
|460.546.609
|% 1,92
|
|TSPOR
|5,85
|451.118.218
|% -6,25
|
|EKGYO
|2,24
|1.107.669.675
|% 3,70
|
|ODAS
|2,86
|496.738.986
|% 6,32
|
|IHLGM
|1,79
|235.607.815
|% 8,48
|
|YKBNK
|2,37
|288.160.861
|% 3,49
|
|SKBNK
|1,61
|167.143.654
|% 4,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6257
|8,6689
|% -0,10
|
|Frank
|7,2587
|7,3025
|% -0,03
|
|Riyal
|1,8249
|1,8340
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.809
|9,87
|
|Altın Gr.
|399
|399
|2,45
|
|Cumhuriyet
|2.596
|2.614
|9,50
|
|Tam
|2.674
|2.683
|9,80
|
|Yarım
|1.298
|1.312
|4,80
|
|Çeyrek
|649
|657
|2,40
|
|Gümüş.Ons
|19,14
|19,18
|0,45
|
|Gümüş Gr.
|4,22
|4,23
|0,10
|
|B. Petrol
|42,55
|42,55
|-0,69
|
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