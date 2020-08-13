***QNBFL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.08.2020 17:55
***QNBFL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [QNBFL]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
QNBFL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868711
BIST
18:001.101
En Yüksek
|Değişim
|: -1,17%
|| -13,09
|Açılış
|: 1.119
|
|Önceki Kapanış
|: 1.114
|
1.126
En Düşük
1.096
18:007,3222
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0114
|Açılış
|: 7,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,3599
En Düşük
7,2945
18:008,6700
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0282
|Açılış
|: 8,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6100
|
8,7189
En Düşük
8,6148
18:00457,83
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 5,78
|Açılış
|: 457,91
|
|Önceki Kapanış
|: 452,05
|
459,75
En Düşük
450,88
BIST En Aktif Hisseler18:00
|TSPOR
|4,18
|326.374.033
|% 10,00
|
|MSGYO
|4,18
|40.311.337
|% 10,00
|
|AYCES
|47,30
|383.272
|% 10,00
|
|KENT
|2.081,80
|9.183.060
|% 10,00
|
|GLBMD
|4,95
|4.142.146
|% 10,00
|
|KLGYO
|9,31
|40.762.191
|% -9,96
|
|BURVA
|61,00
|4.021.547
|% -9,96
|
|POLTK
|166,90
|248.944
|% -9,93
|
|RTALB
|42,98
|756.200.840
|% -9,90
|
|BURCE
|21,74
|10.480.024
|% -9,11
|
|ASELS
|17,60
|1.128.870.576
|% -0,85
|
|TUPRS
|78,45
|1.042.983.937
|% 0,90
|
|EKGYO
|1,98
|1.023.955.418
|% -2,94
|
|GUSGR
|5,96
|1.018.078.869
|% -2,13
|
|THYAO
|11,18
|992.611.763
|% -2,10
|
|EKGYO
|1,98
|1.023.955.418
|% -2,94
|
|KARSN
|3,27
|935.243.667
|% 6,86
|
|KRDMD
|2,82
|798.526.097
|% -6,62
|
|SKBNK
|1,50
|387.531.553
|% -0,66
|
|ODAS
|2,43
|449.178.764
|% -3,95
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3137
|7,3222
|% -0,16
|
|Euro
|8,6535
|8,6700
|% 0,33
|
|Sterlin
|9,5506
|9,5985
|% 0,24
|
|Frank
|8,0094
|8,0577
|% 0,01
|
|Riyal
|1,9456
|1,9554
|% -0,20
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.947
|1.947
|31,14
|
|Altın Gr.
|458
|458
|5,61
|
|Cumhuriyet
|3.045
|3.091
|18,00
|
|Tam
|3.030
|3.109
|13,83
|
|Yarım
|1.465
|1.504
|6,69
|
|Çeyrek
|735
|752
|3,34
|
|Gümüş.Ons
|26,75
|26,78
|1,26
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,29
|0,26
|
|B. Petrol
|45,17
|45,17
|-0,26
|