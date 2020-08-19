***QNBFL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.08.2020 11:45
***QNBFL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [QNBFL]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
QNBFL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869899
BIST
13:021.105
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 12,24
|Açılış
|: 1.099
|
|Önceki Kapanış
|: 1.092
|
1.106
En Düşük
1.099
13:027,3787
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0056
|Açılış
|: 7,4280
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4340
|
7,3831
En Düşük
7,3428
13:028,8138
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0088
|Açılış
|: 8,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8050
|
8,8260
En Düşük
8,7628
13:02471,65
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -2,75
|Açılış
|: 471,65
|
|Önceki Kapanış
|: 474,40
|
475,76
En Düşük
467,98
BIST En Aktif Hisseler13:00
|ARTI
|2,97
|420.617
|% 10,00
|
|MZHLD
|15,84
|142.813
|% 10,00
|
|RTALB
|62,90
|456.027.696
|% 9,97
|
|FADE
|6,18
|28.424.249
|% 9,96
|
|GLRYH
|22,10
|142.583.244
|% 9,95
|
|KENT
|2.040,10
|3.870.070
|% -10,00
|
|NIBAS
|21,16
|17.233.480
|% -9,96
|
|DARDL
|11,35
|66.261
|% -9,92
|
|BMELK
|6,56
|248.198
|% -9,89
|
|FRIGO
|31,10
|204.637
|% -7,88
|
|EKGYO
|1,98
|818.708.702
|% 2,06
|
|SISE
|6,09
|783.525.796
|% 2,53
|
|GARAN
|7,22
|588.703.363
|% 1,26
|
|ASELS
|17,89
|501.562.054
|% 1,07
|
|GUSGR
|6,23
|464.728.100
|% 1,63
|
|EKGYO
|1,98
|818.708.702
|% 2,06
|
|SISE
|6,09
|783.525.796
|% 2,53
|
|GARAN
|7,22
|588.703.363
|% 1,26
|
|GUSGR
|6,23
|464.728.100
|% 1,63
|
|MAKTK
|2,63
|196.241.637
|% 3,95
|
|13:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3759
|7,3798
|% 0,09
|
|Euro
|8,8077
|8,8140
|% 0,10
|
|Sterlin
|9,7290
|9,7778
|% 0,01
|
|Frank
|8,1326
|8,1816
|% 0,13
|
|Riyal
|1,9606
|1,9704
|% 0,07
|
|13:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.988
|1.989
|-13,53
|
|Altın Gr.
|473
|473
|-1,57
|
|Cumhuriyet
|3.138
|3.186
|-15,00
|
|Tam
|3.125
|3.205
|-2,59
|
|Yarım
|1.511
|1.550
|-1,25
|
|Çeyrek
|758
|775
|-0,62
|
|Gümüş.Ons
|27,44
|27,48
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,54
|6,55
|-0,01
|
|B. Petrol
|45,09
|45,09
|-0,37
|