***QNBFL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.08.2020 13:29
***QNBFL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [QNBFL]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
QNBFL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871561
BIST
17:111.100
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -9,33
|Açılış
|: 1.113
|
|Önceki Kapanış
|: 1.109
|
1.114
En Düşük
1.095
17:117,3420
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0151
|Açılış
|: 7,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3850
|
7,3783
En Düşük
7,2976
17:118,7262
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0251
|Açılış
|: 8,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7000
|
8,7473
En Düşük
8,6699
17:11461,19
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 5,31
|Açılış
|: 461,19
|
|Önceki Kapanış
|: 455,88
|
462,94
En Düşük
454,53
BIST En Aktif Hisseler17:10
|RALYH
|6,49
|20.395.131
|% 10,00
|
|GYHOL
|26,62
|75.994.140
|% 10,00
|
|METUR
|2,75
|4.617.860
|% 10,00
|
|KENT
|493,70
|26.523.539
|% 9,98
|
|IZMDC
|26,06
|38.986.585
|% 9,96
|
|ORMA
|9,00
|68.492
|% -8,26
|
|FMIZP
|86,00
|48.482.691
|% -8,02
|
|AYES
|5,63
|82.641
|% -6,17
|
|DARDL
|12,00
|840.947
|% -6,10
|
|YKGYO
|3,84
|82.018.647
|% -5,65
|
|KRDMD
|3,06
|1.123.378.677
|% 4,08
|
|GARAN
|6,91
|988.280.339
|% -1,14
|
|PETKM
|4,05
|961.954.825
|% -0,98
|
|ZOREN
|2,84
|798.746.217
|% 5,58
|
|TUPRS
|83,15
|685.008.821
|% -0,60
|
|KRDMD
|3,06
|1.123.378.677
|% 4,08
|
|ZOREN
|2,84
|798.746.217
|% 5,58
|
|PETKM
|4,05
|961.954.825
|% -0,98
|
|EKGYO
|1,84
|320.896.076
|% -1,60
|
|AKENR
|1,98
|290.404.820
|% 1,54
|
|17:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3363
|7,3400
|% -0,23
|
|Euro
|8,7170
|8,7263
|% 0,29
|
|Sterlin
|9,7212
|9,7700
|% 0,52
|
|Frank
|8,0731
|8,1218
|% 0,28
|
|Riyal
|1,9513
|1,9611
|% -0,11
|
|17:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.955
|1.955
|25,45
|
|Altın Gr.
|462
|462
|6,16
|
|Cumhuriyet
|3.071
|3.118
|45,00
|
|Tam
|3.054
|3.132
|39,16
|
|Yarım
|1.476
|1.515
|18,95
|
|Çeyrek
|740
|758
|9,47
|
|Gümüş.Ons
|27,41
|27,45
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|6,49
|6,50
|0,11
|
|B. Petrol
|45,64
|45,64
|0,04
|
Seans Raporu
17:10
daha fazla
-
17:19XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -8, 9 kaybederek (% -0.87 ) 1, 011
-
17:19
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TKURU, MMCAS, EMNIS, ETILR
-
17:19
DOAS, EUYO, KRDMB değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:19
UFUK, ORMA, FMIZP değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:19
Bu seansda işlem gören 290 hisse senedinden 124 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 150 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 16 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem