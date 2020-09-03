***QNBFL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.09.2020 13:59
***QNBFL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [QNBFL]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
QNBFL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873109
BIST
16:431.081
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -2,64
|Açılış
|: 1.086
|
|Önceki Kapanış
|: 1.084
|
1.091
En Düşük
1.074
16:437,4421
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,0594
|Açılış
|: 7,4570
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4100
|
7,4518
En Düşük
7,3591
16:438,8239
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,0700
|Açılış
|: 8,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
|
8,8316
En Düşük
8,7171
16:43464,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 3,13
|Açılış
|: 464,35
|
|Önceki Kapanış
|: 461,22
|
464,88
En Düşük
458,28
BIST En Aktif Hisseler16:43
|DGATE
|10,78
|33.399.080
|% 10,00
|
|ADEL
|19,36
|54.788.332
|% 10,00
|
|HATEK
|11,77
|20.624.533
|% 10,00
|
|ARMDA
|42,90
|13.334.786
|% 10,00
|
|PKENT
|1.244,40
|4.265.083
|% 10,00
|
|KENT
|458,50
|1.915.155
|% -9,99
|
|IZMDC
|20,58
|3.525.663
|% -9,97
|
|ISKUR
|300.001,90
|900.004
|% -9,91
|
|DOGUB
|3,95
|112.925.631
|% -7,28
|
|BURVA
|60,50
|1.268.939
|% -7,21
|
|GSRAY
|3,58
|1.406.499.484
|% 2,87
|
|ASELS
|17,12
|1.076.748.376
|% 3,13
|
|TSPOR
|5,70
|987.577.145
|% 3,07
|
|BJKAS
|3,51
|877.771.626
|% 2,93
|
|FENER
|32,78
|736.511.942
|% 5,67
|
|GSRAY
|3,58
|1.406.499.484
|% 2,87
|
|BJKAS
|3,51
|877.771.626
|% 2,93
|
|EKGYO
|1,72
|330.458.798
|% -2,82
|
|TSPOR
|5,70
|987.577.145
|% 3,07
|
|YKBNK
|2,04
|264.321.566
|% -0,49
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4391
|7,4421
|% 0,80
|
|Euro
|8,8147
|8,8239
|% 0,80
|
|Sterlin
|9,8538
|9,9032
|% 0,28
|
|Frank
|8,1395
|8,1885
|% 0,83
|
|Riyal
|1,9781
|1,9880
|% 0,81
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.945
|1.945
|2,21
|
|Altın Gr.
|464
|464
|3,08
|
|Cumhuriyet
|3.082
|3.128
|13,00
|
|Tam
|3.072
|3.150
|18,60
|
|Yarım
|1.485
|1.524
|9,00
|
|Çeyrek
|745
|762
|4,50
|
|Gümüş.Ons
|27,36
|27,39
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,50
|6,50
|-0,02
|
|B. Petrol
|43,67
|43,67
|-0,76
|