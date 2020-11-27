***QNBFL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.11.2020 10:44
***QNBFL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [QNBFL]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
QNBFL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890251
BIST
13:271.347
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 4,60
|Açılış
|: 1.348
|
|Önceki Kapanış
|: 1.342
|
1.352
En Düşük
1.338
13:277,8247
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,0470
|Açılış
|: 7,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9000
|
7,8884
En Düşük
7,7653
13:279,3346
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -0,0534
|Açılış
|: 9,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3750
|
9,4121
En Düşük
9,2622
13:27453,06
En Yüksek
|Değişim
|: -1,09%
|| -4,99
|Açılış
|: 453,06
|
|Önceki Kapanış
|: 458,05
|
459,85
En Düşük
451,75
BIST En Aktif Hisseler13:27
|SAFKR
|13,87
|14.882.980
|% 9,99
|
|TKNSA
|11,03
|9.440.378
|% 9,97
|
|DIRIT
|4,30
|1.247.802
|% 9,97
|
|RODRG
|17,02
|11.281.767
|% 9,95
|
|BASCM
|11,49
|525.487
|% 9,95
|
|ISBIR
|2.916,00
|676.264
|% -10,00
|
|IZTAR
|12,39
|3.304.289
|% -9,96
|
|CASA
|87,70
|136.987
|% -9,96
|
|SANFM
|12,43
|1.691.383
|% -9,00
|
|SUMAS
|38,50
|142.903
|% -8,33
|
|GARAN
|9,42
|1.736.813.738
|% 0,86
|
|KRDMD
|5,25
|1.166.451.979
|% 1,35
|
|PETKM
|4,24
|1.035.866.512
|% 2,66
|
|GUBRF
|52,00
|892.400.633
|% 0,87
|
|TUPRS
|95,20
|684.881.831
|% 1,60
|
|PETKM
|4,24
|1.035.866.512
|% 2,66
|
|EKGYO
|2,11
|492.590.365
|% 1,44
|
|KRDMD
|5,25
|1.166.451.979
|% 1,35
|
|GARAN
|9,42
|1.736.813.738
|% 0,86
|
|TSKB
|2,57
|390.439.486
|% -3,75
|
|13:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8205
|7,8247
|% -0,60
|
|Euro
|9,3245
|9,3346
|% -0,57
|
|Sterlin
|10,3617
|10,4136
|% -1,12
|
|Frank
|8,5559
|8,6075
|% -1,04
|
|Riyal
|2,0704
|2,0808
|% -1,03
|
|13:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.810
|0,13
|
|Altın Gr.
|453
|453
|-5,44
|
|Cumhuriyet
|3.010
|3.056
|-46,00
|
|Tam
|2.997
|3.073
|-46,92
|
|Yarım
|1.449
|1.487
|-22,69
|
|Çeyrek
|727
|743
|-11,35
|
|Gümüş.Ons
|23,26
|23,32
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|5,81
|5,82
|-0,08
|
|B. Petrol
|48,05
|48,05
|0,26
|