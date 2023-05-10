***QNBFL* *DNFIN* *TAMFA* *TKYAT* *GLYHO* *ISMEN* *ISCTR* *SHTRP*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye
10.05.2023 18:03
***QNBFL******DNFIN******TAMFA******TKYAT******GLYHO******ISMEN******ISCTR******SHTRP*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [ISCTR, TAMFA, QNBFL, ISMEN, TKYAT, GLYHO, DNFIN, SHTRP]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
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- Türkiye İş Bankası A.Ş. ISCTR Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTISB62322 900.000.000 09.05.2023 26.06.2023 12.05.2023
- Tam Finans Faktoring A.Ş. TAMFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTAMF82321 50.000.000 10.05.2023 09.08.2023 12.05.2023
- QNB Finans Finansal Kiralama A.Ş. QNBFL Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFFKR72378 62.000.000 10.05.2023 12.07.2023 12.05.2023
- İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ISMEN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFISMD62331 100.000.000 10.05.2023 15.06.2023 12.05.2023
- Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş. TKYAT Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTKYM72314 14.000.000 10.05.2023 06.07.2023 12.05.2023
- Global Yatırım Holding A.Ş. GLYHO Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFGLMD82312 40.000.000 10.05.2023 09.08.2023 12.05.2023
- Deniz Finansal Kiralama A.Ş. DNFIN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDNFK72315 70.000.000 10.05.2023 19.07.2023 12.05.2023
- Shell & Turcas Petrol A.Ş. SHTRP Tahvil / Bond Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRSSHTR52514 500.000.000 10.05.2023 14.05.2025 12.05.2023
İlgili Şirketler [ISCTR, TAMFA, QNBFL, ISMEN, TKYAT, GLYHO, DNFIN, SHTRP]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklama
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1149708
BIST