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***QNBFL* *EKER* *YKBNK* *OPET* *SMRFA* *ISMEN* *DZYMK* *KNTFA* *ZORLF* *EMVAR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem

20.03.2024 17:45
***QNBFL* *EKER* *YKBNK* *OPET* *SMRFA* *ISMEN* *DZYMK* *KNTFA* *ZORLF* *EMVAR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlan


***QNBFL******EKER******YKBNK******OPET******SMRFA******ISMEN******DZYMK******KNTFA******ZORLF******EMVAR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [SMRFA, ISMEN, DZYMK, EKER, KNTFA, ZORLF, QNBFL, OPET, EMVAR, YKBNK]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Sümer Faktoring A.Ş. SMRFA Tahvil / Bond Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRSSUMF32519 51.000.000 20.03.2024 25.03.2025 22.03.2024
- İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ISMEN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFISMD62448 160.300.000 20.03.2024 21.06.2024 22.03.2024
- Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. DZYMK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDNZY62455 175.000.000 20.03.2024 05.06.2024 22.03.2024
- Eker Süt Ürünleri Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. EKER Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFEKER82415 200.000.000 20.03.2024 06.08.2024 22.03.2024
- Kent Finans Faktoring A.Ş. KNTFA Tahvil / Bond Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRSKNTF42515 43.475.000 20.03.2024 03.04.2025 22.03.2024
- Zorlu Faktoring A.Ş. ZORLF Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFZORF92418 25.000.000 20.03.2024 04.09.2024 22.03.2024
- QNB Finans Finansal Kiralama A.Ş. QNBFL Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFFKR72451 100.000.000 20.03.2024 03.07.2024 22.03.2024
- Opet Petrolcülük A.Ş. OPET Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFOPAS92418 700.000.000 20.03.2024 11.09.2024 22.03.2024
- Emlak Varlık Kiralama A.Ş. EMVAR Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDEMVK32618 150.000.000 20.03.2024 25.03.2026 22.03.2024
- Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. YKBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFYKBK62432 308.000.000 20.03.2024 14.06.2024 22.03.2024


İlgili Şirketler [SMRFA, ISMEN, DZYMK, EKER, KNTFA, ZORLF, QNBFL, OPET, EMVAR, YKBNK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

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Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260653


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KSTUR 8.635,00 12.091.955 % 10,00  
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