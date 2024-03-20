***QNBFL* *EKER* *YKBNK* *OPET* *SMRFA* *ISMEN* *DZYMK* *KNTFA* *ZORLF* *EMVAR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem









***QNBFL******EKER******YKBNK******OPET******SMRFA******ISMEN******DZYMK******KNTFA******ZORLF******EMVAR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )İlgili Şirketler [SMRFA, ISMEN, DZYMK, EKER, KNTFA, ZORLF, QNBFL, OPET, EMVAR, YKBNK]İlgili Fonlar []İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi- Sümer Faktoring A.Ş. SMRFA Tahvil / Bond Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRSSUMF32519 51.000.000 20.03.2024 25.03.2025 22.03.2024- İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ISMEN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFISMD62448 160.300.000 20.03.2024 21.06.2024 22.03.2024- Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. DZYMK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDNZY62455 175.000.000 20.03.2024 05.06.2024 22.03.2024- Eker Süt Ürünleri Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. EKER Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFEKER82415 200.000.000 20.03.2024 06.08.2024 22.03.2024- Kent Finans Faktoring A.Ş. KNTFA Tahvil / Bond Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRSKNTF42515 43.475.000 20.03.2024 03.04.2025 22.03.2024- Zorlu Faktoring A.Ş. ZORLF Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFZORF92418 25.000.000 20.03.2024 04.09.2024 22.03.2024- QNB Finans Finansal Kiralama A.Ş. QNBFL Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFFKR72451 100.000.000 20.03.2024 03.07.2024 22.03.2024- Opet Petrolcülük A.Ş. OPET Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFOPAS92418 700.000.000 20.03.2024 11.09.2024 22.03.2024- Emlak Varlık Kiralama A.Ş. EMVAR Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDEMVK32618 150.000.000 20.03.2024 25.03.2026 22.03.2024- Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. YKBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFYKBK62432 308.000.000 20.03.2024 14.06.2024 22.03.2024İlgili Şirketler [SMRFA, ISMEN, DZYMK, EKER, KNTFA, ZORLF, QNBFL, OPET, EMVAR, YKBNK]İlgili Fonlar []TürkçeBorçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye BaşlamasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaBorçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260653BIST