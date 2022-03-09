***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıPwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2022-31.12.2022Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi2022 yılında yapılacak ilk Genel Kurulun onayına sunulacaktır.Tescil TarihiTescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.suAçıklamalarŞirketimiz yönetim Kurulu'nca, 2022 yılı faaliyet ve hesaplarının bağımsız denetimi için PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine ve 2022 yılında yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında Genel Kurul onayına sunulmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008828BIST