***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
09.03.2022 19:04
***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
2022 yılında yapılacak ilk Genel Kurulun onayına sunulacaktır.
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimiz yönetim Kurulu'nca, 2022 yılı faaliyet ve hesaplarının bağımsız denetimi için PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine ve 2022 yılında yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında Genel Kurul onayına sunulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008828
BIST
18:052.043
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 31,35
|Açılış
|: 2.036
|
|Önceki Kapanış
|: 2.011
|
2.055
En Düşük
2.031
18:0514,6850
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 0,2344
|Açılış
|: 14,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,5300
|
14,6931
En Düşük
14,4349
18:0516,3151
En Yüksek
|Değişim
|: 3,23%
|| 0,5107
|Açılış
|: 16,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8600
|
16,3151
En Düşük
15,7698
18:05941,89
En Yüksek
|Değişim
|: -1,27%
|| -12,12
|Açılış
|: 941,89
|
|Önceki Kapanış
|: 954,01
|
965,22
En Düşük
931,26
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GZNMI
|16,94
|435.782
|% 10,00
|
|AVGYO
|2,87
|15.199.332
|% 9,96
|
|SASA
|55,80
|2.560.725.075
|% 9,95
|
|GRSEL
|9,07
|449.600
|% 9,94
|
|AVOD
|1,89
|96.862.534
|% 9,88
|
|EUHOL
|2,76
|23.060.258
|% -6,12
|
|BRLSM
|9,09
|28.871.344
|% -5,80
|
|INTEM
|66,00
|3.307.570
|% -4,76
|
|PAMEL
|101,20
|9.370.245
|% -4,35
|
|RYSAS
|4,39
|16.524.279
|% -4,15
|
|THYAO
|26,14
|5.634.217.754
|% 3,32
|
|KRDMD
|14,33
|3.653.544.250
|% -1,78
|
|SASA
|55,80
|2.560.725.075
|% 9,95
|
|GARAN
|11,84
|2.128.030.041
|% 2,07
|
|KOZAL
|141,00
|2.062.141.352
|% -2,49
|
|YKBNK
|3,74
|1.024.491.714
|% 3,31
|
|KRDMD
|14,33
|3.653.544.250
|% -1,78
|
|ODAS
|1,49
|365.451.823
|% 4,93
|
|DOHOL
|3,15
|747.371.736
|% 9,00
|
|THYAO
|26,14
|5.634.217.754
|% 3,32
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6810
|14,6881
|% 1,64
|
|Euro
|16,2533
|16,3095
|% 3,20
|
|Sterlin
|19,2411
|19,3376
|% 1,88
|
|Frank
|15,7584
|15,8533
|% 1,66
|
|Riyal
|3,8952
|3,9148
|% 1,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.001
|2.002
|-49,48
|
|Altın Gr.
|939
|939
|-15,03
|
|Cumhuriyet
|6.201
|6.295
|-48,00
|
|Tam
|6.153
|6.311
|-66,11
|
|Yarım
|2.974
|3.053
|-31,98
|
|Çeyrek
|1.492
|1.526
|-15,99
|
|Gümüş.Ons
|26,06
|26,09
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|12,25
|12,27
|-0,02
|
|B. Petrol
|121
|121
|-6,58
|