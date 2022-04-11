***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09/03/2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıPwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.ŞHangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2022 - 31.12.2022Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi31.03.2022Tescil Tarihi09.04.2022Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su11.04.2022 - 10556AçıklamalarBağımsız denetim şirketinin seçimi 09.04.2022 tarihinde tescil edilmiş olup, 11.04.2022 tarih ve 10556 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır.Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019165BIST