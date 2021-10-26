***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
26.10.2021 18:26
***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
30 Eylül 2021 tarihli Faaliyet Raporumuz ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972571
BIST
12:071.505
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -4,61
|Açılış
|: 1.508
|
|Önceki Kapanış
|: 1.509
|
1.518
En Düşük
1.503
12:079,5342
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0015
|Açılış
|: 9,4850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5050
|
9,5507
En Düşük
9,4605
12:0711,0774
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0104
|Açılış
|: 10,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0250
|
11,1022
En Düşük
11,0003
12:07545,81
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -4,13
|Açılış
|: 545,81
|
|Önceki Kapanış
|: 549,94
|
550,73
En Düşük
543,55
BIST En Aktif Hisseler12:07
|HEDEF
|2,84
|2.883.441
|% 9,65
|
|ZRGYO
|1,82
|51.880.485
|% 9,64
|
|SEKUR
|20,90
|35.977.928
|% 9,08
|
|MAKTK
|3,59
|68.235.819
|% 7,49
|
|JANTS
|62,50
|114.756.345
|% 6,56
|
|KSTUR
|249,20
|98.185
|% -6,25
|
|BERA
|9,68
|133.873.793
|% -5,10
|
|OTKAR
|339,20
|86.760.130
|% -3,77
|
|ANGEN
|21,64
|88.278.948
|% -3,65
|
|ATAGY
|4,06
|753.497
|% -3,56
|
|GARAN
|9,42
|1.245.437.629
|% 1,95
|
|EREGL
|19,52
|661.233.696
|% -2,40
|
|ASELS
|16,39
|552.169.703
|% -3,42
|
|AKBNK
|5,70
|516.288.664
|% 2,15
|
|BIMAS
|62,55
|497.485.819
|% 0,64
|
|YKBNK
|2,64
|367.050.287
|% 1,54
|
|GARAN
|9,42
|1.245.437.629
|% 1,95
|
|EKGYO
|1,97
|237.866.916
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,70
|516.288.664
|% 2,15
|
|GLYHO
|1,93
|109.303.015
|% 1,05
|
|12:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5310
|9,5342
|% -0,02
|
|Euro
|11,0684
|11,0774
|% 0,09
|
|Sterlin
|13,0019
|13,0671
|% -0,68
|
|Frank
|10,3080
|10,3701
|% -0,22
|
|Riyal
|2,5249
|2,5376
|% -0,43
|
|12:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.787
|-5,43
|
|Altın Gr.
|545
|545
|-4,50
|
|Cumhuriyet
|3.600
|3.654
|-11,00
|
|Tam
|3.583
|3.673
|-7,74
|
|Yarım
|1.732
|1.777
|-3,75
|
|Çeyrek
|869
|888
|-1,87
|
|Gümüş.Ons
|23,93
|23,96
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|7,30
|7,31
|-0,11
|
|B. Petrol
|84,77
|84,77
|-0,88
|